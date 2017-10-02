محمد بن راشد: سنستمــر في استثمار الترجمـة لخيـر شعوبنـا

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الترجمة كانت وما زالت وسيلة تواصل حضاري بين الشعوب، وأداة لنقل المعرفة بين الأمم، وعاملًا أساسياً في تقدم البشرية بشكل متعادل ومتساوٍ.

وقال سموه عبر «تويتر»: «احتفلت الأمم المتحدة باليوم العالمي للترجمة.. ونحتفل معها بتاريخ عربي عظيم في مجال الترجمة وبأكبر مشروع للترجمة عربياً».

وأضاف سموه بمناسبة اليوم العالمي للترجمة: «نؤمن بالترجمة قولاً وفعلاً.. وأطلقنا تحديا لترجمة 5000 فيديو تعليمي و11 مليون كلمة في عام واحد.. وسنستمر في استثمار الترجمة لخير شعوبنا».

وأرفق سموه مقطع فيديو يتحدث عن تفاصيل مشروع محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني العربي الذي يضم «تحدي الترجمة» كأكبر تحدٍّ من نوعه في العالم العربي.

وكان سموه قد أطلق في الشهر الماضي مشروع محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني العربي الذي يضم «تحدي الترجمة» الذي يسعى إلى ترجمة 5000 فيديو، بواقع أكثر من 11 مليون كلمة خلال عام واحد في مختلف مواد العلوم والرياضيات، بحيث يتم تعريب هذا المحتوى وإعادة إنتاجه وفق أرقى المعايير المعتمدة في المناهج الدراسية الدولية، ويكون متوافراً مجاناً لأكثر من 50 مليون طالب عربي.