ألفا مشاجرة بين الآباء وأطفالهم كل عام

ترجمة: عزة يوسف

وجدت دراسة جديدة أن الآباء والأمهات يخوضون نحو 2184 مشاجرة مع أطفالهم كل عام، وأكثر من نصفها حول الطعام والشراب.

وحلل الباحثون آراء ألفي مشارك من آباء أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و 12 عاماً، حيث وجدوا أن الكثيرين منهم يجدون أنفسهم في خلاف مع أبنائهم بشأن ما يريدون أن يفعلوه أو يأكلوه أو يشربوه على أساس يومي.

ونتيجة لذلك، يشهد كل يوم في الأسرة العادية نحو ست مشاجرات يومياً، أي نحو 42 جدالاً في الأسبوع أو 182 في الشهر.

وجاء عدم إنهاء الأطفال أطباقهم كأكثر الخلافات شيوعاً، تلاها عدم تنظيف غرف نومهم، ثم طلب الصغار تناول طعام غير صحي.

وأظهرت الدراسة أيضاً، وفقاً لموقع «mirror»، أن الآباء «يفوزون» بأكثر قليلاً من نصف هذه المجادلات، حيث يعترف 6 من كل 10 أمهات وآباء بأنه غالباً ما ينتهي بهم المطاف بالانصياع أو التسوية للحفاظ على السلام.