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«الأغذية العالمي» يطلب 75 مليون دولار لإغاثة الروهينجا
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تاريخ النشر: الإثنين 02 أكتوبر 2017

دكا (وكالات)

ناشد برنامج الأغذية العالمي الدول المانحة أمس توفير 75 مليون دولار مساعدات طارئة خلال الأشهر الستة المقبلة للمساهمة في تخفيف معاناة المسلمين الروهينجا الفارين من العنف في ميانمار. وفر مئات الآلاف من الروهينجا من ميانمار التي تسكنها أغلبية بوذية منذ يوم 25 أغسطس مما تسبب في زيادة الضغوط على وكالات المساعدات في بنجلاديش المجاورة.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي في تصريح للصحفيين بعد زيارة مخيمات لاجئين في بنجلاديش قرب حدود ميانمار «هذا وضع بائس.. نحتاج 75 مليون (دولار) للشهور الستة المقبلة». وأضاف «أقول إن بوسعنا إنهاء الجوع في العالم ببضع مليارات من الدولارات وأقول للمانحين إن لم يكن باستطاعتكم منحنا الأموال أوقفوا الحروب». وتسعى الأمم المتحدة في الوقت الراهن لجمع 200 مليون دولار من الجهات المانحة لتمويل جهود مواجهة أزمة المسلمين الروهينجا.

     
 