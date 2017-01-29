تألق بحريني في «دولية فزاع» للقوس والسهم

دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، انطلقت صباح أمس النسخة الثالثة لبطولة فزاع الدولية الثالثة للقوس والسهم لذوي الإعاقة 2017، بتنظيم وإشراف نادي دبي للمعاقين والاتحاد الدولي للقوس والسهم بالتعاون مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومجلس دبي الرياضي واللجنة البارالمبية الإماراتية وجمعية الإمارات للقوس والسهم، وذلك على ملاعب نادي دبي للمعاقين، بمشاركة 54 لاعباً ولاعبة من 15 دولة: إيطاليا، البرازيل، لاتفيا، بريطانيا، فنلندا، العراق، الجزائر، كندا تركيا التشيك، سلوفاكيا، الهند، فرنسا، ماليزيا والإمارات. وكانت البطولة قد دشنت رسمياً مساء أمس الأول بإقامة حفل عشاء على شرف الوفود المشاركة، تخلله تبادل للدروع التذكارية بين ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لذوي الإعاقة ورؤساء الوفود.

وبدأت المنافسات، صباح أمس، بالأدوار التمهيدية في جميع الفئات، وهي فئة الإعاقة الحركية المخصصة لذوي الإعاقة ممن يعانون من شلل رباعي أو مشاكل في كل من الذراعين والقدمين، وفئة الكراسي المتحركة 2 المخصصة لذوي الإعاقة ممن يعانون شللاً أو مشكلة أساسية في القدمين، وفئة الكراسي الثابتة التي يقوم المشاركون فيها بالرماية في وضع الوقوف أو من خلال الإطلاق من مقعد أو كرسي عادي

ونجح الهندي شارما كوول ديب في القوس المنعكف مفتوح للرجال فئة الكراسي المتحركة «1»، بعدما سجل 592 نقطة في ختام جولتي التصفيات، متقدماً على التشيكي شالوبيسكي مارتن الذي جاء ثانياً برصيد 579 نقطة، والماليزي سلفاتمبي سوريش بالمركز الثالث برصيد 576 نقطة.

فيما حققت ميلا ليفا من منتخب لاتفيا المركز الأول في منافسات القوس المنعكف للسيدات مفتوح فئة الكراسي المتحركة «1»، التي سجلت 544 نقطة في التصفيات، متقدمة على زميلتيها تشيستي هازل البريطانية التي جاءت ثانية برصيد 541 نقطة، وحلت العراقية زمن السعدي في المركز الثالث برصيد 494 نقطة. وتألق المنتخب البحريني في منافسات القوس المركب الفئة سيدات مفتوح بحصوله على 674 نقطة، وجاء ثانياً الفرنسي تشوبن جولي برصيد 657 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب البريطاني جرينهم جودي بحصوله على 647 نقطة. وتصدرت البريطانية سترتون جيسيكا فئة سيدات ورجال برصيد 656 نقطة، وجاءت الفنلندية انطونيوس جين بالمركز الثاني برصيد 632 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب السلوفاكية كينيك بيتر، والتي حصلت على 625 نقطة. وحقق منتخب إيطاليا الفوز في فئة القوس المركب رجال مفتوح عن طريق اللاعب سيمونيلي البيرتوا والذي حصل على 706 نقاط، وكان المركز الثاني من نصيب البريطاني هيل ميشيل برصيد 681 نقطة.

من جانبه، وجه ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لذوي الإعاقة، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي على دعمه غير المحدود لـ «فرسان الإرادة»، الذي يعزز مكانة رياضة ذوي الإعاقة في الخريطة العالمية.

وقال: إن النسخة الحالية لدولية فزاع للقوس والسهم لذوي الإعاقة تحظى بحضور مميز من قبل أبطال عالميين آثروا الحضور إلى دبي للمشاركة في الحدث المهم، كما أن هناك دولاً تشارك لأول مرة ما يعزز من مكانة الدولة على الخريطة العالمية، بما تمتلكه من بنى تحتية وكوادر رياضية لديها الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه البطولات المهمة.

وأضاف: «إن الدلائل تشير إلى أننا نشهد منافسات قوية في النسخة الحالية والتي شهدت حتى الآن تألقاً لافتاً من المنتخبات والأبطال المشاركين، لاسيما أن دولاً مثل البرازيل وسلوفاكيا ولاتفيا والجزائر تشارك لأول مرة، الأمر الذي يثري البطولة، ويؤكد أن رياضة القوس والسهم في دولتنا تمضي على الطريق الصحيح».