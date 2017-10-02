ترامب: التفاوض مع كوريا الشمالية «مضيعة للوقت»

واشنطن (وكالات)

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن التفاوض مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي يعد «مضيعة للوقت» بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فتح قنوات اتصال مع بيونج يانج. وكتب ترامب عبر موقع «تويتر» «أخبرت ريكس تيلرسون، وزير خارجيتنا الرائع، أنه يضيع وقته في محاولة التفاوض مع رجل الصاروخ الصغير» في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون.

وكان وزير الخارجية الأميركي قال إن واشنطن لديها قنوات اتصال مباشر مع بيونج يانج، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الأميركية أن نظام كوريا الشمالية لم يبد حتى الآن أي رغبة في إجراء حوار. ورحبت ألمانيا أمس بإعلان وزير الخارجية الأميركي بأنه «يدرس» فرص فتح حوار مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي ودعت واشنطن إلى اتخاذ خطوة مماثلة تجاه إيران.

وحذر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل من أن التراجع عن الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما مع إيران يهدد بتقويض مصداقية واشنطن في التفاوض مع كوريا الشمالية.

في غضون ذلك، أمرت إيطاليا السفير الكوري الشمالي الجديد لديها بمغادرة البلاد احتجاجاً على عمليات إطلاق الصواريخ والتجارب النووية، في خطوة أشارت روما إلى أنها لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية.

وقال وزير الخارجية انجلينو ألفانو «اتخذنا القرار الصارم بتعليق إجراءات الاعتماد. سيتعين على السفير مغادرة البلاد».