قتيلتان و5 جرحى طعناً ودهساً باعتداءات إرهابية في فرنسا وكندا

مرسيليا، فرنسا، مونتريال، كندا (وكالات)

قتلت امرأتان طعناً بسكين في هجوم إرهابي بمرسيليا في فرنسا، فيما طعن شخص شرطياً بسكين قبل أن يدهس بشاحنة صغيرة أربعة أشخاص آخرين ليلة السبت الأحد في ادمنتون في غرب كندا. وأعلنت كل من فرنسا وكندا أن الهجومين إرهابيان.

فقد قتل رجل يشتبه بأنه إرهابي امرأتين طعناً بسكين أمس في محطة القطار الرئيسة في مرسيليا، جنوب فرنسا، قبل أن يقتله عسكريون كانوا يقومون بدورية أمنية. وأفاد مصدر قريب من التحقيق رافضاً الكشف عن اسمه أن المهاجم هتف «الله أكبر» قبل أن يقدم على ذبح امرأة وطعن أخرى.

وقام جنود منتشرون في المحطة ضمن قوة خاصة مكلفة حماية المواقع الحساسة بعد سلسلة اعتداءات شهدتها فرنسا، بالرد على الهجوم الذي وقع أمام المحطة، وأطلقوا النار على المهاجم وقتلوه. ولاحقاً، انتشرت الشرطة المسلحة في المنطقة الواقعة في وسط ثانية كبريات مدن فرنسا بعد إخلائه، ووقف حركة القطارات على أحد الخطوط الأكثر ازدحاماً في البلاد.

وقال قائد شرطة المنطقة اوليفييه دو مازيير، إن «اثنين من الضحايا قتلا طعناً» في الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 13,45 (11,45 ت غ). ويأتي الهجوم وسط مخاوف شديدة من احتمال حدوث اعتداءات في فرنسا بعد سلسلة هجمات في السنوات الأخيرة نفذها إرهابيون على علاقة بتنظيم «داعش» أو «القاعدة».