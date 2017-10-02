ملتقى الشارقة للسرد ينطلق في مدينة الأقصر اليوم

الشارقة (الاتحاد)

‬تنطلق، ‬اليوم ‬الاثنين، ‬ولمدة ‬ثلاثة ‬أيام، ‬فعاليات ‬الدورة ‬الرابعة ‬عشرة ‬من ‬ملتقى ‬الشارقة ‬للسرد، ‬الذي تنظمه ‬إدارة ‬الشؤون ‬الثقافية ‬في ‬دائرة ‬الثقافة ‬بالشارقة، ‬ويحلّ ‬للمرة ‬الأولى ‬خارج ‬الإمارات ‬في ‬مدينة ‬الأقصر (‬جنوبي ‬مصر)‬، ‬تطبيقاً ل‬رؤية ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ‬احتضان ‬الإبداع ‬والمبدعين.

ويحمل الملتقى عنوان «القصة القصيرة ورهان التجديد»، ويشتمل على محاور ستة، هي: «القصة من التراث إلى الخيال الغيري»، «المرجعيات الثقافية في القصة القصيرة»، «القصة القصيرة من الخيال إلى واقع متوهج»، «القصة القصيرة والشبكة العنكبوتية تواصل أم انقطاع»، «القصة القصيرة جداً ومحاولات التأطير»، «تحولات القصة القصيرة بين الجماليات والضرورة».

ويفتتح عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، أعمال الملتقى بكلمة يتناول فيها أهداف الملتقى يلقيها عن الدائرة، كما يلقي معالي وزير الثقافة المصري حلمي النمنم كلمة الوزارة، فيما يتحدث محافظ مدينة الأقصر محمد بدر حول استضافة الحدث الثقافي.

يشار إلى أن الملتقى يستضيف 18 ضيفاً بين روائي وقاص وناقد وكتّاب عرب، هم: نبيلة علي، أحمد الملك، واسيني الأعرج، محمد برادة، عباس خضر، علي أبو الريش، ناصر جبران، إبراهيم مبارك، محسن سليمان، يوسف القعيد، إبراهيم عبد المجيد، د. هيثم الحاج علي، سعد فاروق، سعيد نوح، بثينة الناصري، بشرى أبو شرار، ونبيل سليمان.