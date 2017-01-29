العين بطل شتاء «الطائرة» بالعلامة الكاملة

أسامة أحمد (دبي)

اختتم فريق طائرة العين مشواره في الدور الأول لدوري الدرجة الممتازة، بتحقيق فوزه الثامن على التوالي، بعبوره حتا مساء أمس الأول بنتيجة 3 -‏ صفر، ضمن مباريات الجولة الثامنة، بعد مباراة متوسطة، ليحلق بلقب بطل الشتاء قبل نهاية الدور الأول بجولة.

نجح البنفسج في صيد عصافير عدة بحجر واحد، حيث حسم لقب الشتاء بالعلامة الكاملة «24من 24»، دون أن يتجرع مرارة الهزيمة بخسارة شوط «يتيم» خلال مبارياته الثمانية التي لعبها في المسابقة، حيث لن يستطع أي فريق الوصول إلى هذا الرقم في الجولة التاسعة والأخيرة. أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من خالد الحوسني وإبراهيم دادي.

وبهذه النتيجة، رفع العيناوي رصيده إلى 24 نقطة، فيما تجمد رصيد حتا عند نقاطه الأربع، مؤكداً جدارته بالمحافظة على القمة والعلامة الكاملة، محققاً النجاح تلو الآخر، خصوصاً أن الفريق يسعى للاحتفاظ بالدرع في «دار الزين» للموسم الثاني على التوالي.

وكان «البنفسج» قد حلق الموسم الماضي بـ«الرباعية»، حينما حصد 4 ألقاب هي كأس الاتحاد، ودرع الدوري، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.