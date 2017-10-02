اختتام الورشة التكوينية الأولى في المسرح المدرسي

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت الهيئة العربية للمسرح الورشة التكوينية الأولى في مجال المسرح المدرسي، التي نظمتها بالتعاون مع قطاع المناهج بوزارة التربية والتعليم بالإمارات؛ وشارك فيها 40 معلمة ومعلماً بمدارس المنطقتين الوسطى والشرقية بمركز تدريب المعلمين بعجمان، وبإشراف المتخصصين في مجال المسرح المدرسي: فائق الحميصي (لبنان)، ونبيل ميهوب (تونس)، اللذين أكدا أن الدورة حققت أهدافها بفضل حماس المتدربات والمدربين ورغبتهم في خوض المغامرة.

وأكد إسماعيل عبدالله في كلمته أن الورشة «لا تلبي طموحنا الكامل، لأن لدينا الرغبة القوية في أن يتضاعف عدد الورشات، وأن تكون المدة أطول وأن يكون عدد المتدربات والمتدربين أكثر، لنستطيع الوصول لأكبر عدد من الأطر التعليمية، وبالتالي تتسع قاعدة الطلاب المستفيدين من النشاط المسرحي».

وأشار إلى أن الهيئة العربية للمسرح تعول كثيراً على المعلمات والمعلمين للقيام بالدور التأهيلي والتوعوي لدى مديري المدارس والإداريين وأولياء الأمور حتى نحقق حلم مدرسة تربوية قوية ونشيطة قادرة على بناء جيل المستقبل، القادر على مواجهة التحديات التي تلاحقنا وخاصة المد الظلامي وآفات الانحراف والتطرف.