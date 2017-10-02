  • الاثنين 12 محرم 1439هـ - 02 أكتوبر 2017م
  02:51    منفذ إطلاق نار لاس فيجاس رجل أبيض عمره 64 عاما        02:52     ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في لاس فيجاس إلى 50 قتيلا        02:52    مطلق النار في لاس فيغاس من سكان المدينة ويدعى ستيفن بادوك         02:55    شرطة لاس فيجاس" واثقة " من أنها عثرت على سيدة مطلوبة على صلة بحادث إطلاق النار        03:14    ثمانية قتلى من حزب الله اللبناني في ضربة لطائرة من دون طيار في وسط سوريا         03:24    رئيس كاتالونيا يطالب بوساطة دولية في الازمة مع مدريد وبسحب كل قوات الشرطة من الاقليم    

وفد مصري في غزة عشية اجتماع حكومة الوفاق الفلسطيني

تشكيل 3 لجان حكومية لتولي استلام القطاع
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 02 أكتوبر 2017

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله امس تشكيل ثلاث لجان حكومية لتتولى استلام قطاع غزة بموجب تفاهمات المصالحة الفلسطينية الأخيرة.

وقال الحمد الله، لدى ترؤسه اجتماعا وزاريا للتحضير لتوجه وفد الحكومة من الضفة الغربية إلى غزة اليوم ، إن اللجان الثلاث هي لجنة المعابر، ولجنة الوزارات والموظفين، واللجنة الأمنية.

وأضاف «ذاهبون إلى قطاع غزة بروح إيجابية، وعاقدون العزم على القيام بدورنا في دعم جهود المصالحة وطي صفحة الانقسام، ليعود الوطن موحدا بشعبه ومؤسساته».

وأكد أن توجه الحكومة إلى قطاع غزة «يأتي في سياق الخطوات العملية المبذولة لإنهاء الانقسام، ويهدف إلى الاطلاع على أوضاع القطاع ومؤسساته، بالإضافة إلى عقد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي كما هو معتاد يوم الثلاثاء».

وشدد على «دعم الحكومة الكامل لجهود المصالحة والدور المصري في إنجاحها، وعلى تطبيق كافة التوصيات التي تنتج عن اللقاءات بين حركتي فتح وحماس في القاهرة»، وتعهد الحمد الله بأن الحكومة «ستساهم بشكل تدريجي في حل القضايا العالقة التي وقفت في السابق عائقا أمام تنفيذ اتفاقات المصالحة بين حركتي فتح وحماس». ... المزيد
     
 