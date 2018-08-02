محكمة سعودية تقضي بإعدام يمني أدين بالتجسس للحوثيين

د ب أ

قضت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة، اليوم الخميس، بالإعدام على رجل يمني بعد إدانته بـ "التخابر مع بعض قادة وعناصر حركة التمرد الحوثي في اليمن وتحديده مواقع ومنشآت حكومية وعسكرية بقصد الإضرار بالأمن ومصالح الدولة وممتلكاتها".

وقالت المحكمة، في بيان لها اليوم الخميس نشرته صحيفة "الرياض اونلاين" على موقعها الإلكتروني، إن اليمني -الذي لم يكشف عن اسمه- كان يرسل هذه المعلومات "مقابل حصوله على مبالغ مالية ووعده بالحصول على المنصب من قبل حركة التمرد الحوثي الإرهابي لاستهداف المواقع من قبلها وتأييده لحركة التمرد الحوثي المصنفة منظمة إرهابية وخيانته للمملكة بعد استضافتها له وإصدار هوية زائر له".

ودانت المحكمة الرجل اليمني بـ"إرسال عدة رسائل عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (واتس أب)، إلى بعض قادة وعناصر حركة التمرد الحوثي في اليمن تتضمن إرسال صور ومعلومات وإحداثيات لمواقع ومنشآت حكومية وقواعد عسكرية بقصد استهدافها من قبل حركة التمرد الحوثي الإرهابية مما يُعد مساسًا بالنظام العام".

وأوضح البيان أن "المحكمة أصدرت حكمها الابتدائي بقتل المدعى عليه تعزيراً لقاء ما ثبت بحقه".