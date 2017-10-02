«الشارقة للبحث المسرحي» 4 بحوث عن دراما الشارع وآليات الكتابة الجديدة

الشارقة (الاتحاد)
غطت 4 بحوث عن دراما الشارع وآليات الكتابة الجديدة، قدمت ملخصاتها في الدورة الخامسة من ملتقى الشارقة للبحث المسرحي الذي نظم أمس الأول، في إطار فعاليات الدورة السادسة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، محاور عدة في الموضوعات والقضايا المتعلقة بـ «أبي الفنون» في بلدان من المشرق والمغرب.
بدأت وقائع الملتقى، التي سيّرها المسرحي الإماراتي خالد البناي، بمداخلة للباحث سوالمي حبيب (الجزائر) حول أطروحته للدكتوراه: «الممارسة المسرحية المعاصرة في الجزائر: بين الهواية والاحتراف»، لخص خلالها التطورات المختلفة التي عرفها المسرح في بلده منذ بداياته الأولى، متوقفاً بصفة خاصة عند التأثيرات التي أحدثها الحراك النقدي والبحثي، في المفاهيم والتقاليد المسرحية الشائعة، وبخاصة في ما يتعلق بمصطلحي «الهواية» و«الاحتراف».
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وتحت عنوان «الثابت والمتغير في عروض الريبرتوار: نماذج مختارة من المسرح العالمي والمسرح المصري»، جاءت مداخلة الباحثة ميليسا رأفت التي استعرضت جملة من المفاهيم رافقت مصطلح (ريبرتوار)، وشاعت بين الباحثين والمبدعين والنقاد. وقالت إن ثمة من يقصر معنى المصطلح على «العرض المسرحي المعاد إنتاجه» بمخرجه الأول وفرقته المسرحية الأولى، وهناك من يتمثله في «العمل الفني الواحد حين يعرض بوساطة مخرجين آخرين وفرقة أخرى»، وهناك من يرى أن مفهوم المصطلح يشمل النص المسرحي حين يتم إخراجه برؤى متعددة، من طرف مخرجين متعددين، في أي بلد وبأي لغة وفي أي مكان وزمان.
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وأجرت الباحثة مقارنة بين الكتابة الدرامية المغربية الكلاسيكية، مع الحديثة من جهة، ثم مع مثيلتها الدرامية الفرنسية (فيليب منيانا نموذجاً) من جهة أخرى. هذا، وشهد الملتقى مشاركات ثرية من الحضور قبل أن يعرف فقرة تكريمية وزعت خلالها شهادات المشاركة للباحثين الأربعة وقدمها لهم الفنان جمعة علي عضو اللجنة المنظمة للمهرجان.