الجيش الأردني يشتبك مع داعش قرب الحدود مع سوريا

عمان (رويترز)

قال الجيش الأردني، اليوم الخميس، إنه قتل عددا من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي اقتربوا من حدود المملكة فرارا من الهجوم الذي تشنه القوات السورية والذي دفعهم للخروج من جيب خاضع لسيطرتهم في جنوب غرب سوريا.

وقال مصدر في الجيش إن وحداته استخدمت "كافة أنواع الأسلحة" لقصف مجموعة من المسلحين الذين اقتربوا من الجانب الأردني المحاذي لمنطقة حوض اليرموك، في اشتباكات استمرت نحو 24 ساعة من ظهر الثلاثاء وحتى الأربعاء.

وقال مصدر في الجيش الأردني لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك فوراً معهم... وتم إجبارهم على التراجع إلى الداخل السوري وقتل بعض عناصرهم".