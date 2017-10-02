إعادة إسدال ثوب الكعبة وتثبيته

مكة المكرمة (وام)

أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي امس إسدال كسوة الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات « الشاذروان » بعد رفعه خلال موسم الحج الماضي حفاظا على نظافة وسلامة الكسوة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن محمد باجودة مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة في بيان أن رفع أجزاء من الكسوة ــ بمقدار ثلاثة أمتار تقريبا ــ منتصف شهر ذي القعدة من العام الهجري الماضي 1438، جاء حفاظا على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها، مشيرا إلى أن المطاف يشهد توافد أعداد كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة والتعلق بأطرافه مما يعرضه لبعض الضرر.

وأوضح أن الجزء يبقى مرفوعا حتى مغادرة الحجاج وانتهاء الموسم ليعاد الوضع إلى طبيعته، لافتا إلى أن فريق العمل من الاختصاصيين والفنيين في المجمع بدأ في تركيب الحلق والحبل ثم إنزال الثوب وتركيب بقية المذهبات وتبعه صيانة ونظافة كسوة الكعبة وتركيب إطار الحجر الأسود والركن اليماني.

وأشار باجودة إلى أن الفريق الفني حرص على الدقة والجودة في الأداء والوقت القياسي في إنهاء المهمة وانسيابية الطواف بالبيت العتيق وإدارة منطقة العمل بحواجز من الجهات الأربع وذلك مراعاة لسلامة الطائفين مع المرونة في مباشرة المهام من دون عوائق.