ميثاء بن ضاوي: معسكر خارجي استعداداً لخليجية قطر

دبي (الاتحاد)

أكدت ميثاء بن ضاوي عضو مجلس إدارة اتحاد السلة رئيس اللجنة النسائية أنه تم اختيار 16 لاعبة يمثلن قوام منتخبنا الوطني للسيدات استعداداً للمرحلة المقبلة والمشاركة في بطولة المرأة الخليجية بقطر مارس المقبل، واللاعبات هن: فاطمة المضرب، فاطمة حيدر وسارة الفلاسي، آمنة المهيري وشوق عبد الرحمن، وأسماء ماجد، وميرة عبد العزيز، ولطيفة المنصوري، شمسة الشحي من نادي النصر، واليازية سلطان، وأمل بن حيدر، سارة جمعة من نادي سيدات الشارقة، ولطيفة الكعبي وعائشة الكتبي، بلقيس المطوع، فاطمة الخاصوني من نادي الوسطى، ويتولى تدريب المنتخب السورية هلا شحادة.

وقالت ميثاء بن ضاوي: «ستتم إقامة معسكر خارجي للمنتخب استعداداً للخليجية، ولكن لم يتم الاستقرار على مكان المعسكر، وهناك تفاؤل كبير بين لاعبات المنتخب لوجود العديد من العناصر التي تنضم لأول مرة بصفوف المنتخب، وتم توسيع قاعدة الاختيار هذه المرة ليشمل 3 أندية، وهي النصر ونادي سيدات الشارقة والوسطى، حيث قامت المدربة هلا شحادة بمتابعة عدد من المباريات للاستقرار على العناصر التي تخدم المنتخب في الفترة المقبلة».

وعن بطولة 3 ضد 3 التي جرت في صالة نادي سيدات الشارقة الجمعة الماضية قالت ميثاء: «تجربة مهمة للغاية لبدء مرحلة جديدة لنشر اللعبة في هذا القطاع، وأمامنا شوط طويل نسعى جميعاً في الأندية والمدارس ومن خلفنا دعم اتحاد اللعبة للنهوض باللعبة».