الجامعة العربية تدعم مبادرة إياد علاوي

عواصم (الاتحاد)

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أمس، استعداده لدعم مبادرة نائب رئيس الجمهورية العراقية أياد علاوي، بخصوص أزمة استفتاء إقليم كردستان العراق. وذكر مكتب علاوي في بيان أمس، أن «نائب رئيس الجمهورية تلقى اتصالاً هاتفياً من أبو الغيط، أشاد فيها بمبادرة علاوي، واستجابة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لها».

وأبدى أبو الغيط استعداده لدعم المبادرة والتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكداً أن مثل هذه المبادرة والتحرك سيقي العراق المزيد من الأزمات والمشاكل. وتم الاتفاق بحسب البيان، على التواصل مع أمين العام الأمم المتحدة لدعم المبادرة.

من جهته، صرح علاوي أمس قائلاً: «دعوت الأمم المتحدة إلى التدخل قبل أن تفلت الأمور ويصبح العراق لقمة سائغة للإقليم».

وكان علاوي عرض يوم الجمعة الماضي مبادرة جديدة من ستة بنود، تنص على فتح باب الحوار دون شروط مسبقة لأي طرف، وأن يكون سقف الحوار هو دستور جمهورية العراق، ودعوة الأمم المتحدة لدعم الحوار ومطالبة الأمين العام أن يبعث ممثلاً مدعوماً بفريق من الخبراء.

كما تنص المبادرة على إيقاف التصعيد والحملات الإعلامية والقرارات التي تتسبب في مزيد من التوتر، وبذل أقصى الجهود لتجنب أي صدام مسلح في المناطق المختلف عليها، وفي مقدمتها محافظة كركوك، وحقن دماء العراقيين جميعاً، وأخيراً إيجاد الحلول وطنياً والابتعاد عن التدخلات الخارجية لدول الجوار، التي من شأنها تعميق الأزمة، وسحب العراق إلى المزيد من التجاذبات والتوترات.

ودعا إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة والخروج من المحاصصة، وبناء المؤسسات الناجزة التي تفضي إلى دولة المواطنة والتي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون.