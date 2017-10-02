سعيد بن طحنون: فعاليات متميزة وعناية خاصة بالكاتب الإماراتي

عمر الحلاوي (العين)

أشاد معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، بمعرض العين للكتاب في دورته التاسعة، وأثنى على جهود دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي التي نجحت في تكريس المعرض كحدث ثقافي بارز في مدينة العين، وفي اجتذاب الجمهور إلى فعالياته، التي تتميز بالتنوع والابتكار والقدرة على مخاطبة جميع الشرائح المجتمعية لا سيما الطلاب. وأشار إلى احتوائه على أنشطة وفعاليات جديدة، واهتمامه الكبير بالكتاب الإماراتي الذي وجد مكانته بفضل جهود دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة، مثنياً على مشاركة أبوظبي للإعلام في المعرض ودورها الوطني.جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمعرض، مساء أمس الأول، والتي شملت جميع الأجنحة المشاركة، واستمع خلالها إلى شرح مفصل عن الكتب والمؤلفين الإماراتيين.

وقال في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» إنه فوجئ بالمستوى المتميز لمعرض العين للكتاب في دورته الحالية، واتساع أنشطته الثقافية وفعالياته عن الدورات السابقة، مشيراً إلى أن المعرض تميز بزيادة الاهتمام بالكتب الإماراتية والمؤلفين والكتاب الإماراتيين، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية الدولة في تشجيع القراءة، لافتاً إلى أن المعرض ضم عدداً من الناشرات والمؤلفات الإماراتيات المبدعات وأسهمن في كتابة القصة القصيرة للأطفال وغيرها. وأوضح أن معرض الكتاب لهذا العام شهد تنوعاً واضحاً في فعالياته مثل تجسيد الشخصيات الكرتونية العالمية الذي أصبح عامل جذب للجمهور.

واطلع معاليه خلال الجولة على تفاصيل البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، الذي يسلط الضوء على التجربة الغنية لهؤلاء المبدعين، وخلاصة نتاجهم الفكري والثقافي، لما يشكله البرنامج من محور اهتمام للجمهور، من خلال توفيره فرصاً لهم للقاء القراء ومشاركتهم الحوار.

وأشاد معاليه بمستوى تنظيم المعرض وفعالياته ومدى تطور كل دورة، منوهاً بركن الإبداع، وما يقدمه من فعاليات وأنشطة تستهدف الأجيال الناشئة بهدف الارتقاء بوعي وثقافة الطفل.

كما اطلع على أهم الجلسات والندوات والفعاليات التي تم عقدها حتى اليوم، وأهم الإصدارات الجديدة التي شهدتها دورة هذا العام. وأثنى معاليه على توجه المعرض للاحتفاء بالثقافة المحلية والكاتب الإماراتي ودعمه لدور النشر المحلية.

وزار معاليه عدداً من الأجنحة الرسمية والأهلية المشاركة في المعرض مثل: نادي تراث الإمارات، جامعة الإمارات، اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، دار مداد للنشر والتوزيع، دائرة القضاء، وتوقف في جناح أبوظبي للإعلام، وأشاد بمضامين الجناح ومشاركتها الفعالة في المعرض، ودوره أبوظبي للإعلام الكبير في توصيل الرسالة الإعلامية بمستويات عالية واحترافية نادرة ولعب دور وطني عظيم ومهم.