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القوات العراقية تحرر 16 قرية بالحويجة وجبال «حمرين» ومكحول
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تاريخ النشر: الإثنين 02 أكتوبر 2017

بغداد (الاتحاد، وكالات)

حررت القوات العراقية أمس، 16 قرية وسيطرت على الجزء الجنوبي من سلسلة جبال حمرين، وسلسلة جبال مكحول، مؤكدة أنه تم إنهاء الصفحة الأولى من المرحلة الثانية لعمليات تحرير الحويجة جنوب غرب كركوك في شمال العراق، وقتل قائد بتنظيم «داعش» مع اثنين من أشقائه بقصف جوي في أطراف الحويجة، فيما قتل 7 من «داعش» وأصيب 3 من القوات العراقية باشتباكات في صحراء الأنبار.

وقال قائد العملية الفريق الركن عبد الأمير يارالله، إن «قوات مكافحة الإرهاب وعمليات شرق دجلة والألوية 5 و10و22 و27 من الحشد الشعبي، حررت قرى كنعان والميدان الجنوبي والميدان الشمالي والرفيع والحميضة وعرب هجول وجفار عون وعزالدين شاكر».

وأضاف، أنها حررت أيضاً «قرى أبو عركوبة والعواشرة وإبراهيم الصالح والبستة والسكون وفلاح فرحان ومبدد وعين منات، وسيطرت على الجزء الجنوبي من سلسلة جبال حمرين وجسر زغيتون، وسلسلة جبال مكحول بجزئها الجنوبي غرب نهر دجلة».

وأفاد مصدر محلي في كركوك أمس، أن «قائد الجند في ولاية كركوك قتل مع اثنين من أشقائه وأصيب آخران بقصف جوي في أطراف الحويجة جنوب غرب المحافظة، استهدف مضافة متقدمة لداعش في أطراف الحويجة».

من جهة أخرى، قتل 7 عناصر من تنظيم «داعش» وأصيب 3 من القوات العراقية أمس، باشتباكات اندلعت بصحراء الأنبار الغربية. فيما قتل 4 انتحاريين من «داعش» تسللوا إلى قضاء هيت أمس، واشتبكوا مع القوات العراقية التي فجرت الأحزمة الناسفة التي يرتدونها.

     
 