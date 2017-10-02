نهيان بن مبارك يثمّن اختيار الإمارات ضيف شرف «عَمّان للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، أن اختيار الإمارات ضيف شرف الدورة السابعة عشرة من معرض عمّان الدولي للكتاب، والذي يقام تحت رعاية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، شاهد على العمق التاريخي المتين للعلاقات والروابط والصلات الأخوية بين البلدين، وتعزيز لأواصر المحبة التي تجمع بين قيادتهما الحكيمة وشعبيهما العزيزين، كما أن هذا الاختيار الذي نثمنه من المملكة الأردنية الهاشمية يأتي نتيجة لما تشهده الإمارات الآن من حراك ملحوظ ومميز بالقطاع الثقافي على الساحتين العربية والدولية، وتأكيد لمكانة الإمارات المتميزة عالمياً.
وأضاف معاليه، أن المشهد الثقافي في البلدين الشقيقين ينطلق من رؤية حكيمة يتبناها كل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وهي رؤية سديدة تنطلق جذورها من الدين الإسلامي الحنيف، وترتكز على بث روح ثقافة التسامح والحوار ونشر السلام والوئام، لافتاً إلى أن مشاركة الإمارات كضيف شرف مناسبة طيبة لاطلاع الجمهور الأردني على جوانب مختلفة من ثقافة وحضارة الإمارات بجانب التعرف على المثقفين الإماراتيين، ومد مزيداً من الجسور الثقافية بينهما.
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وأشار معالي وزير الثقافة وتنمية المعرفة إلى أن معارض الكتاب الدولية أصبحت ملتقيات ثقافية، لا تقل أهمية عن المؤتمرات السياسية والاجتماعات الدولية التي تجتمع فيها مختلف النخب من دول متعددة وأمم مختلفة، لذا تحرص وزارة الثقافة وتنمية المعرفة على المشاركة في أغلب المعارض الدولية لما تجده من دعم ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة بالدولة في المشاركة، مؤكداً أن اختيار الإمارات كضيف شرف بأي معرض كتاب في العالم هي مسؤولية كبيرة نحملها على عاتقنا، بل إنها تشكل ثقلاً ومسؤوليات متعددة يحكمها المكان والمكانة العالمية التي تتمتع بها دولة الإمارات الآن على كافة المستويات والقطاعات.
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