نهيان بن مبارك يثمّن اختيار الإمارات ضيف شرف «عَمّان للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، أن اختيار الإمارات ضيف شرف الدورة السابعة عشرة من معرض عمّان الدولي للكتاب، والذي يقام تحت رعاية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، شاهد على العمق التاريخي المتين للعلاقات والروابط والصلات الأخوية بين البلدين، وتعزيز لأواصر المحبة التي تجمع بين قيادتهما الحكيمة وشعبيهما العزيزين، كما أن هذا الاختيار الذي نثمنه من المملكة الأردنية الهاشمية يأتي نتيجة لما تشهده الإمارات الآن من حراك ملحوظ ومميز بالقطاع الثقافي على الساحتين العربية والدولية، وتأكيد لمكانة الإمارات المتميزة عالمياً.

وأضاف معاليه، أن المشهد الثقافي في البلدين الشقيقين ينطلق من رؤية حكيمة يتبناها كل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وهي رؤية سديدة تنطلق جذورها من الدين الإسلامي الحنيف، وترتكز على بث روح ثقافة التسامح والحوار ونشر السلام والوئام، لافتاً إلى أن مشاركة الإمارات كضيف شرف مناسبة طيبة لاطلاع الجمهور الأردني على جوانب مختلفة من ثقافة وحضارة الإمارات بجانب التعرف على المثقفين الإماراتيين، ومد مزيداً من الجسور الثقافية بينهما.

وبيَّن معاليه أن استضافة الإمارات كضيف شرف هذا العام بالمملكة الأردنية الهاشمية، يأتي امتداداً طبيعياً للثقافة العربية، موضحاً أن الثقافتين الإماراتية والأردنية ليستا في معزل عن بعضهما البعض، فالثقافتان متشاركتان في مكوناتهما ويصدران من مشكاة واحدة، لافتاً إلى أن المشاركة في هذا العام ترسيخ ودعم للعلاقات القديمة بين البلدين لكل ما من شأنه الرفع من آفاق التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين. ولفت معاليه إلى أن عمق العلاقات الإماراتية الأردنية التاريخية، تجسدت في العديد من أوجه الشراكة والتعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية منذ عشرات السنين، وأن استمرار هذه العلاقات دلالة على أهميتها للبلدين كما أن علاقات البلدين القديمة والحديثة تشهد منذ نشأتِها، تطورات إيجابية مستمرة، فقد توسعت العلاقات الاقتصادية، وتعمقت العلاقات السياسية، والحال كذلك في العلاقات الثقافية والتعليمية والوطيدة، بجانب التبادل المستمر بين البلدين، في النشاطات الثقافية والفنية على السواء، واليوم نضيف حلقة جديدة من سلسلة التعاون الثقافي المشترك.

وأشار معالي وزير الثقافة وتنمية المعرفة إلى أن معارض الكتاب الدولية أصبحت ملتقيات ثقافية، لا تقل أهمية عن المؤتمرات السياسية والاجتماعات الدولية التي تجتمع فيها مختلف النخب من دول متعددة وأمم مختلفة، لذا تحرص وزارة الثقافة وتنمية المعرفة على المشاركة في أغلب المعارض الدولية لما تجده من دعم ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة بالدولة في المشاركة، مؤكداً أن اختيار الإمارات كضيف شرف بأي معرض كتاب في العالم هي مسؤولية كبيرة نحملها على عاتقنا، بل إنها تشكل ثقلاً ومسؤوليات متعددة يحكمها المكان والمكانة العالمية التي تتمتع بها دولة الإمارات الآن على كافة المستويات والقطاعات.