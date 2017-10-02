أربيل تشكل مجلساً سياسياً للحوار مع بغداد

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلن إقليم كردستان العراق أمس، حل مجلس الاستفتاء الأعلى وتشكيل مجلس سياسي يتولى الحوار مع الحكومة المركزية في بغداد، وذلك بعد ساعات من تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي بالدفاع عن المواطنين الأكراد ضد أي هجوم محتمل على وقع الأزمة بين الحكومة المركزية والإقليم بسبب الاستفتاء على الانفصال الذي جرى الاثنين الماضي. وبينما يحاول النواب الأكراد العودة إلى جلسات مجلس النواب العراقي (البرلمان) بعد استقالة سكرتير برلمان الإقليم ونائبين آخرين رفضا «لمحاولات سلطة الإقليم لجعل البرلمان مؤسسة شكلية فقط»، لجأت حكومة الإقليم إلى تقديم شكوى ضد بغداد للمنظمة الدولية للطيران (أياتا)، معتبرة أن الحظر الجوي يعرقل وصول المساعدات للنازحين.

وقال عضو مجلس الاستفتاء الأعلى في الإقليم خليل إبراهيم، إن مهام المجلس انتهت وتم تشكيل «المجلس القيادي السياسي الكردستاني-العراق»، وذلك بعد الانتهاء من اجتماع ناقش فيه أعضاء المجلس تغيير اسمه عقب إنجاز مهامه المتعلقة بإجراء الاستفتاء.

وثمن المجلس موقف المرجعية الدينية المتمثلة بمبادرة المرجع علي السيستاني بأهمية الحوار بين الطرفين، مشيرا إلى أن المجلس سيباشر المحادثات مع بغداد. وعقد الاجتماع برئاسة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته.

وكان مصدر مطلع، أكد في وقت سابق أمس، أن الكيان الجديد سيصبح بمثابة مجلس استشاري لكن لا يصدر قرارات إلزامية، فهي ستكون من مهام برلمان الإقليم. وأضاف أن المجلس سيكون من مهامه الحوار مع الحكومة العراقية والمجتمع الدولي في مسعى لإقناعها بالاستفتاء ونتائجه.