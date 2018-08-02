«اتصالات» تبيع حصتها في «الثريا» بـ137 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

استكملت مجموعة اتصالات بيع حصتها المباشرة في شركة الثريا للاتصالات «الثريا» بقيمة 137 مليون درهم، والبالغة 28.042%، لصالح شركة ستار للاتصالات الفضائية، المملوكة من شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، بعد الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة، وحصول الياه سات على ما لا يقل عن 75.001% من ملكية «الثريا».

وبلغت القيمة النهائية للسهم 0.0553 دولار، ما يمثل قيمة إجمالية لمجموعة اتصالات، بلغت 37 مليون دولار، ما يعادل 137 مليون درهم، وذلك بحسب إفصاح صادر عن مجموعة اتصالات أمس، لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وأوضحت المجموعة أن عملية البيع تم استكمالها أمس الأول.