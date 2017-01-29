لماذا تخلت «دولية دبي للسلة» عن منتخبنا الوطني؟

علي معالي(دبي)

طوال سنوات ماضية، تعودنا أن يكون منتخبنا الوطني في دولية دبي لكرة السلة، ولكن في النسخة الـ28 التي تنطلق من 18 إلى 25 فبراير المقبل لن يكون منتخبنا هناك، وكأن هذه البطولة تُعطي ظهرها لمنتخبنا بعدم مشاركته، وبالطبع ليست هذه المرة الأولى، حيث كانت البطولة تقام في سنوات بعيدة بدون منتخبنا، لكن تعودنا منذ زمن بعيد أن يكون منتخبنا مشاركاً استعداداً لاستحقاقات معينة، وفي النسخة الـ28 تغير الوضع كثيراً، ورأى الجهاز الفني أن المشاركة لن تُجدي، بل يُمكن أن تكون الفائدة أكبر لعناصر أخرى بأنديتنا.

يقول عبدالحميد إبراهيم المدير الفني للمنتخب: «كانت دولية دبي في فترات سابقة تقام بدون منتخبنا الوطني، حيث تأتي فرق خارجية بأسماء شركات منها مثلاً السوق الحرة وطيران الإمارات والحبتور وغيرها، ولكن منذ سنوات طويلة سابقة كان منتخبنا يشارك لأسباب مختلفة».

وأضاف: «كان إصراري على عدم مشاركة المنتخب من قبل أن أتولى تدريب المنتخب، وما زلت عند موقفي من عدم وجود المنتخب بهذه البطولة، لعدة أسباب وهي منطقية جداً منها، لا أرضى بالحالة النفسية التي يعيشها اللاعب، فالمنتخب يتم تجميعه على المباريات فقط، حيث لا توجد فترة إعداد للمنتخب من أجل المشاركة بالشكل المناسب، وكانت أهدافنا واضحة سابقاً بأن نختار فريقاً متوسط المستوى نلعب ضده في الافتتاح ونعطي صورة جيدة، لكن بعد ذلك نلاحظ أن الدول المشاركة ومنها العربية تأتي بأندية معها عدد من اللاعبين الأجانب، ومنتخبنا لا يستفيد من هذه النقطة الإيجابية بالبطولة، لنلاحظ بعدها حدوث نتائج كارثية لمنتخبنا في الكثير من المباريات».

وقال عبدالحميد إبراهيم: «في مثل هذه الحالة تتدهور الحالة النفسية للاعبينا، فلم يعد لدينا الطموح من البطولة كلاعبي منتخب، والفرق الأخرى التي تواجهنا تشعر بأننا أسهل الفرق، وأصبح الفوز علينا سهلاً».