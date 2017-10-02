«ذي ديزاستر آرتيست» أفضل فيلم في «سان سيبستيان»

سان سباستيان (أ ف ب)

نال الفيلم الروائي الأميركي الطويل، «ذي ديزاستر آرتيست»، للمخرج جيمس فرانكو، أمس الأول، جائزة الصدفة الذهبية لأفضل فيلم في الدورة الخامسة والستين لمهرجان سان سيبستيان الدولي للسينما في إسبانيا. وقررت لجنة التحكيم برئاسة الأميركي جون مالكوفيتش مكافأة الفيلم الكوميدي، الذي يتناول تصوير الفيلم الشهير «ذي روم» لتومي وايسو، الذي اعتبره النقاد من أسوأ الأعمال في تاريخ السينما، وقرر المخرج والممثل وايسو أن ينتج بنفسه الفيلم، بعدما رفض الجميع في هوليوود التعامل معه. وكان الفيلم فشل فشلاً ذريعاً لدى عرضه عام 2003، حتى أنه تحول إلى عمل مرجعي على مر السنين رغم رداءة أداء ممثليه والتصوير والديكورات فيه. وقال جيمس فرانكو لدى تسلمه الجائزة «كلنا لدينا أحلام كبيرة، وآمل أن يوفر لنا هذا الفيلم في حقبة الجنون التي نعيشها، بعض الأمل». واشتهر فرانكو كممثل بمشاركته في إنتاجات هوليوودية كبيرة مثل «سبايدر مان» و «بلانيت أوف ذي آيبس» - وانتقل بعدها للإخراج، وهو يخوض مجالات كثيرة، مثل الأدب والرسم والشعر والتصوير. وكانت الصدفة الفضية لأفضل إخراج من نصيب الأرجنتينية اناهي برنيري عن فيلمها «الأنيس». وهي المرة الأولى، التي تمنح فيها الجائزة إلى امرأة.

وفاز الروماني بوغدان دوميتراتشه بجائزة أفضل ممثل عن دوره في «بوروروتشا» لقسطنطين بوبيسكو، فيما نالت الأرجنتينية غالا كاستيلينوي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في «الأنيس».

وتنافس هذه السنة 17 فيلماً من دول مختلفة في المسابقة الرسمية لهذا المهرجان العريق.