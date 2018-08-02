«أنتم الأمل» تدعم مرضى السرطان في عدن



تاريخ النشر: الخميس 02 أغسطس 2018 عدن (الاتحاد) نظم مركز «حرفتي مهني» بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية فعالية «أنتم الأمل» لمناصرة مرضى السرطان والتخفيف من معاناتهم في مديرية البريقة في عدن. وتخللت الفعالية عروض ورقصات فلكلورية وأناشيد معبرة نالت استحسان الحاضرين من أمهات وآباء مرضى السرطان. وأكد مدير إدارة الجمعيات والتعاونيات في مكتب وزارة الشؤون والاجتماعية والعمل في عدن عصام وادي أن هذه الفعالية تعتبر دفعة معنوية لمرضى السرطان، مثمناً الجهود الإنسانية التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر في تقديم الدعم والمساندة لمختلف الشرائح المتضررة من بينها مرضى السرطان. فيما قالت وكيل وزارة الصحة اليمنية إشراق السباعي إن مناصرة مرضى السرطان مستمرة وتوليها الوزارة اهتماما كبيرا سواء كان عبر الحكومة أو عبر منظمات وهيئات إقليمية ودولية، وأضافت أن الفعالية هدفها إرسال رسالة إنسانية بأهمية تقديم الدعم والمساندة لمرضى السرطان والتخفيف من معاناتهم.