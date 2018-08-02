استئناف صادرات النفط من شبوة

عدن (وكالات)

أعلنت الحكومة اليمنية عن نجاح أول عملية تصدير لشحنة من النفط الخام عبر ميناء رضوم النفطي في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، عقب توقف دام قرابة 4 سنوات جراء حرب ميليشيات الحوثي الانقلابية. وقالت وزارة النفط والمعادن في بيان: «إنه تم تصدير 500 ألف برميل من النفط الخام من قطاع S2 بمنطقة العقلة، وذلك بعد القيام بعملية تسويق، بمشاركة 35 شركة عالمية، فازت بها الشركة الصينية (كاتي بتروليم)، بحسب أعلى سعر مقدم، وفقاً لبورصة برنت.

وأشار البيان إلى أن محافظة شبوة ستحصل على نسبتها البالغة 20 بالمائة من إيرادات الحكومة من مبيعات النفط الخام المنتج من المحافظة مثل ما هو معمول به في المحافظات النفطية الأخرى، والتي ستنعكس في مشاريع تنموية وإستراتيجية مهمة تخدم المحافظة، وسيتم تنفيذها تحت إشراف السلطة المحلية. وأكد أن الوزارة ستواصل جهودها في إعادة تفعيل ما تبقى من قطاعات النفط في محافظات حضرموت ومأرب وشبوة، وذلك في إطار مساهمتها لإعادة تطبيع الحياة في المناطق والمحافظات المحررة. وثمنت جهود الحكومة والتحالف العربي والسلطة المحلية في شبوة وقوات الجيش والنخبة في تحقيق هذه الإنجاز الاقتصادي.