أبطال الجو جيتسو: شكراً محمد بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

رفع نجوم منتخبنا أبطال الجو جيتسو أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأكدوا أن استقبال سموه وسام على صدورهم جميعا وحافز لمزيد من الإبداع والإنجاز.

وأكد طالب الكربي، صاحب ذهبية عشق آباد في وزن 69 كجم، أن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسام على صدورنا جميعاً، مشيراً إلى أن هذا التقليد الذي يتبع عقب كل بطولة أصبح هدفاً لكل لاعب ولاعبة في المنتخب.

وقال الكربي: نتشرف بلقاء سموه، ونعتبره مناسبة لتجديد العهد والوعد للاجتهاد والتميز ورفع علم الدولة في كل المحافل، أشكر اتحاد اللعبة برئاسة عبدالمنعم الهاشمي الذي يوفر لنا كل عناصر الدعم والمساندة من أجل تحقيق الإنجازات، كما أشكر اللاعبين الصغار من منتخب الأشبال الذين أعطونا مؤشراً للاطمئنان على المستقبل، والتأكد من أن رياضتنا تسير في الاتجاه الصحيح.

وأكد فيصل الكتبي بطلنا العالمي، أن اللحظات التي تبقى خالدة في ذاكرته هي تلك التي يقضيها في رحاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، موضحاً أن كل لاعب يحظى بشرف لقاء سموه يقاتل من أجل تكرار هذا المشهد مراراً وتكراراً، لأننا جميعاً نعتبر أن الإنجاز هو استقبال سموه، ونعتبر أن التحدي الحقيقي لنا هو رفع علم الدولة خارج الحدود.

وقال: «عندما نقف مع القدوة ونستمع لكلماته نجد أنفسنا مدينين بالكثير للوطن، ومطالبين ببذل كل الجهد والتضحية بالغالي والنفيس، وأنا أعتبر نفسي أكثر المحظوظين بهذه اللقاءات».

من ناحية أخرى، أوضح سعود الحمادي لاعب منتخبنا الوطني أنه وكل زملائه حصلوا على دفعة معنوية هائلة من لقاء أمير القلوب راعي الرياضة والرياضيين، مما يمثل دفعة قوية من أجل الصعود إلى منصات التتويج في آسياد جاكرتا باعتبارها الهدف القادم، وأكد أنه وكل زملائه تعاهدوا على أن يقاتلوا من أجل وضع الإمارات في المكانة التي تليق بها بين دول القارة في جدول الترتيب العام.

وقال الحمادي: «نعتبر أنفسنا محظوظين بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لنا، ولرياضة الجو جيتسو، والرد الوحيد منا يجب أن يكون حصد الألقاب والميداليات، ومنذ وضعت اللجنة الأولمبية آمالها علينا في دورة ألعاب الصالات قطعنا على أنفسنا عهدا بأن نبحث عن التميز، ونرفع علم الدولة خفاقا في هذه المنافسات القوية التي شاركت فيها 63 دولة من آسيا وأوقيانوسيا».