«عبوات الموت» الحوثية تقتل مصوراً تلفزيونياً في صعدة



تاريخ النشر: الخميس 02 أغسطس 2018 صنعاء (الاتحاد) قتل المصور التلفزيوني اليمني عيسى النعمي الذي يعمل لدى محطة «يمن شباب» المحلية أمس، بانفجار عبوة ناسفة خلال تغطيته للمعارك بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال اليمن. وأفادت مصادر إعلامية أن العبوة كان زرعها الحوثيون في منطقة أبواب الحديد الجبلية التي حررتها قوات الشرعية قبل أيام في مديرية باقم شمال صعدة. وذكر بيان للجيش اليمني أن النعمي، من أبناء محافظة حجة، قتل خلال تغطيته للمعارك مع عصابات التمرد الحوثية، لافتاً إلى أن قناصي الميليشيات منعوا المسعفين من الاقتراب من النعمي لينزف حتى فارق الحياة. وبذلك يرتفع إلى 6 عدد الصحفيين والإعلاميين الذين قتلوا منذ مطلع العام الجاري، وإلى 28 منذ اندلاع الحرب اليمنية أواخر 2014.