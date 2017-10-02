محمد بن زايد: إنجازاتكم المشرفة رفعت راية الوطن في المحافل الدولية

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر المشرف، أبطال الإمارات للجو جيتسو أصحاب الإنجازات في دورة ألعاب الصالات الآسيوية بعشق آباد وبطولة العالم للأشبال بمونتينيجرو. رافق الأشبال أبطال الإمارات، خلال الاستقبال، أولياء أمورهم وذووهم، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والجهازان الفني والإداري. وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأبطال الذين حققوا النتائج المشرفة في البطولات القارية والعالمية، مشيداً سموه بإنجازاتهم وجهودهم التي تكللت بحصد المراكز المتقدمة ورفع راية وطنهم في المحافل الرياضية العالمية.

وطالب سموه الأبطال والهيئتين الإدارية والفنية لمنتخبات رياضة الجو جيتسو بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود، والمحافظة على مواقعهم المتقدمة في هذه الرياضة الهامة.

وحرص سموه على الاحتفاء بأسر الأشبال أصحاب الإنجازات في بطولة العالم بمونتينيجرو، حيث وجه سموه لهم الشكر على دورهم في دعم أبنائهم وبناتهم، مما يجعلهم جزءاً لا يتجزأ من أي إنجاز يحققه أبطال الإمارات على المستويات كافة.

وكان أبطال الجو جيتسو من لاعبي ولاعبات المنتخب الأول قد حققوا 15 ميدالية ملونة في دورة ألعاب الصالات الآسيوية، بواقع 4 ميداليات ذهبية لكل من فيصل الكتبي «ميداليتان»، وطالب الكربي «ذهبية»، واللاعب الصاعد عمر الفضلي «ذهبية»، إضافة إلى 4 ميداليات فضية عن طريق كل من خلفان بالهول، وزايد المنصوري، وموزة الشامسي، وزايد الكعبي، فضلاً عن 6 ميداليات برونزية أحرزها كل من: بشاير المطروشي، وريم الهاشمي، وسعود الحمادي، وعبيد النعيمي، وسعيد المزروعي.

فيما نجح أشبال الإمارات في تحقيق 18 ميدالية ملونة في بطولة العالم تحت 15 سنة التي أقيمت في مونتينيجرو، بواقع 8 ذهبيات لكل من خالد الشحي، ومطر الظاهري، ومهدي العولقي، وحامد الهنائي، وعمر السويدي، وسيف جاسم المنصوري، وبلقيس عبدالكريم عبدالله، وشما الجنيبي، و6 فضيات لكل من: سهيل النعيمي، وراشد الشحي، وعبدالعزيز الكعبي، وعبدالله الظاهري، وشما الكلباني، وعليا الظاهري، بالإضافة إلى 4 ميداليات برونزية عن طريق كل من: عبدالرحمن صالح حيدرة، وعمار الظاهري، وسهيل البلوشي، وزينب راشد سعيد. وبهذه النتيجة، تصدر أشباب الإمارات جدول الترتيب العام في البطولة العالمية.

وقال عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب الرئيس الأول للاتحاد الدولي: «استقبال لاعبي (جو جيتسو الإمارات) من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يعتبر وساماً آخر يضاف إلى قائمة أوسمة الفخر على صدورنا جميعاً، ودافعاً يحفزنا نحو تحقيق المزيد من النجاحات لرفع علم الإمارات عالياً وليتألق اسم دولتنا في جميع المحافل والبطولات الدولية».

وأضاف: «فخورون بهذا الإنجاز الذي هو ثمرة الدعم الذي تلقته رياضة الجو جيتسو من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي كان له الأثر الكبير في النهوض بها وممارساتها على نطاق واسع، أسهم بتمكين أبناء الوطن من الوصول إلى منصات التتويج وحصد البطولات العالمية والقارية».

ولفت إلى أن أبوظبي حازت وبجدارة لقب العاصمة العالمية للجو جيتسو، وباتت الحاضنة لكبرى فعاليات اللعبة، وأبرز الأحداث الرياضية العالمية.