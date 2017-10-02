3 نوفمبر.. انطلاق أول ترايثلون للسيدات بدبي

رضا سليم (دبي)

كشفت لجنة رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل «ترايثلون دبي للسيدات» الحدث الأول من نوعه في المنطقة المخصص للسيدات فقط، الذي ينظمه المجلس الجمعة 3 نوفمبر المقبل في منطقة جميرا، ويتضمن المنافسة في ثلاث رياضات هي: السباحة، الجري، والدراجات الهوائية لمسافة تصل إلى أكثر من 40 كيلومتراً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، وتحدثت خلاله موزة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، رئيس لجنة رياضة المرأة، ولمياء خان رئيس اللجنة المنظمة للترايثلون، نائب رئيس لجنة رياضة المرأة ومديرة نادي دبي للسيدات ود.عبد الكريم سلطان العلماء الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، وحضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من مديري الإدارات والأقسام ومنتسبي المجلس، بالإضافة إلى أعضاء لجنة رياضة المرأة.

وتشتمل المنافسات على ثلاثة سباقات هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والشورت، حيث تتنافس المتسابقات في فئة السوبر سبرنت على مسافة 400 متر سباحة، ومسافة 10 كيلومترات دراجات هوائية، ومسافة 2.5 كيلومتر جري، فيما تتنافس المتسابقات في فئة السبرنت على مسافة 750 متر سباحة، ومسافة 20 كيلومتراً للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كيلومترات جري، وفي فئة الشورت تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كيلومتر سباحة، و30 كيلومتراً للدراجات الهوائية، و 10 كيلومترات جري. وقالت موزة المري: «يسر لجنة رياضة المرأة أن تعلن عن تنظيم الترايثلون المخصص فقط للسيدات في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط كلها، وستكون المشاركة متاحة لجميع النساء من مختلف الفئات العمرية والقدرات البدنية، وستتم المنافسات في جو من الخصوصية يمنح النساء الحرية في التنافس بالشكل الذي يتناسب مع عادات وتقاليد مجتمعنا الإماراتي، لتشجيعهن على ممارسة الرياضة والنشاط البدني على نطاق أوسع، مما يحقق أهم هدف لمجلس دبي الرياضي وهو جعل الرياضة أسلوب حياة».

وكشفت أن ريع السباق سيذهب إلى الأعمال الخيرية، وقالت: «في إطار المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 2017 عاماً للخير، وبالتعاون مع مؤسسة الجليلة، سيذهب ريع الترايثلون لدعم النساء من ذوي الإعاقة لمنحهن أطرافاً صناعة، ليتيح الفرصة للنساء اللاتي فقدن أطرافهن للعودة إلى حياتهن الطبيعية وممارسة الرياضة من جديد»، وأعلنت أيضاً عن مشاركة فتاتين من أصحاب الهمم في الترايثلون وهما سارة عبدالله محمد ووردة عبدالله محمد.

وأكدت أن لجنة رياضة المرأة بالمجلس تعمل على إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في القطاع الرياضي، سواء على مستوى التمكين والتطوير، أو الممارسة وتحقيق الإنجازات، عبر التمثيل المشرف في كل المحافل الدولية، وذلك من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تساهم في تفعيل دور المرأة الإماراتية بالمشاركة الفعالة في التنظيم وفي ممارسة الرياضة، وتحفل أجندتنا الرياضية السنوية بالعديد من الفعاليات التي تستهدف جميع النساء من مختلف الجنسيات والفئات العمرية بداية من طالبات المدارس، وصولاً إلى الموظفات في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق دبي من الحدائق العامة والأندية والصالات المغلقة.