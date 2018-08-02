قطر تقترض 293 مليون دولار عبر أذون الخزانة.. والعائد ينخفض

أبوظبي (وكالات)

باع مصرف قطر المركزي أمس، نيابة عن الحكومة أذون خزانة بقيمة 1.1 مليار ريال (293.31 مليون دولار) في عطاء شهري، فيما انخفض العائد مقارنة مع الشهر السابق.

وباع البنك المركزي أذونا لأجل 3 أشهر قيمتها 600 مليون ريال بعائد 2.21% وأذونا لأجل 6 أشهر قيمتها 300 مليون ريال عند 2.53% وأذونا لأجل 9 أشهر قيمتها 200 مليون ريال بعائد 2.75%.كان البنك باع الشهر الماضي أذون خزانة لأجل 3 أشهر قيمتها 700 مليون ريال بعائد 2.38% ولأجل 6 أشهر قيمتها 300 مليون ريال عند 2.63% ولأجل 9 أشهر قيمتها 200 مليون ريال عند 2.83%.أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض وهي تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الأذون.

وقفزت الديون المستحقة للبنوك القطرية التجارية على حكومة الدوحة بنسبة 20% في فبراير الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

وذكر تقرير الإحصاءات الشهرية الأخير الصادر عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي الأموال المستحقة على الحكومة القطرية حتى نهاية فبراير الماضي، بلغت 342.1 مليار ريال (93.7 مليار دولار).