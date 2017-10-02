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بدء العد التنازلي لانطلاق البطولة

7 منتخبات في «عربية السنوكر» بـ «القوز»
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تاريخ النشر: الإثنين 02 أكتوبر 2017

وليد فاروق ( دبي)

تصل إلى دبي الجمعة المقبل بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة العربية للسنوكر التي تستضيفها الإمارات تحت رعاية الشيخ جمعه بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم رئيس اتحاد السنوكر والبلياردو، ويستضيف منافساتها نادي الاتحاد بمنطقة القوز بدبي خلال الفترة من الفترة من7 إلى 14 أكتوبر الجاري، وأكدت 7 منتخبات فقط مشاركتها في البطولة وهي الإمارات الدولة المضيفة، ومصر والعراق والبحرين وليبيا وفلسطين واليمن، مع احتمالية زيادة العدد خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستقرت اللجنة المنظمة للبطولة على اختيار فندق ملينيوم بلازا شارع الشيخ زايد مقراً لسكن الوفود، كما تستعد اللجنة الفنية لتنظيم جداول ومباريات البطولة بإشراف الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، والتي ستكون على جولتين يومياً.

وستقام البطولة في خمس منافسات هي سنوكر الفردي وفردي 6 كرات والفرق والماستر لفوق 40 ومنافسات الشباب للسنوكر.

وتم تشكيل اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الشيخ جمعه بن مكتوم آل مكتوم، وسلطان الجوكر مدير للبطولة، وعبد الله ميران مدير اللجنة المالية. على جانب آخر يواصل لاعبو منتخبنا تدريباتهم بصالة النادي استعداداً للبطولة، ونظم الاتحاد بطولة تصنيفية داخلية على مستوى الدولة للاعبي السنوكر لاختيار المشاركين في البطولة حسب التصنيف وفي جميع المستويات، وذلك ضماناً للمنافسة على المراكز الأولى في جميع مسابقات البطولة، حيث يتربع منتخبنا للسنوكر على قائمة التصنيف الأول في قائمة المنتخبات العربية للسنوكر بجداره.

     
 

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