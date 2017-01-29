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6 أشواط بمضمار أبوظبي

لقاء متكافئ بين «هنترز جريك» و«سنو سكوال» في المهجنة
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تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

محمد حسن (أبوظبي)

ينظم نادي أبوظبي للفروسية حفل سباقه التاسع لهذا الموسم في الخامسة من مساء اليوم على مضماره العشبي، ويتألف الحفل من 6 أشواط، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الرابع لمسافة 2400 متر تكافؤ، وهو الرئيس في الحفل على لقب سباق «ساس النخل» الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة.

ويتوقع أن يقود التنافس الجواد «هنترز جريك» (ابن غدير/‏فرينش) الذي أبلى بلاء حسنا الأسبوع الماضي بميدان وكان منافسا للصدارة لكنه حل ثالثا.

ويدفع المدرب أحمد بن حرمش باثنين من خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، هما «سنو سكوال» بقيادة باتريك كوسجراف، وهو فائز هنا الموسم الماضي، و«جورج تاون» بقيادة بابلو سيرجيو صاحب الأداء المتوازن خلال مشاركاته الأخيرة.

ومن الخيول القوية «مندهش» (الرايحي/‏اوشيه) الرابع قبل أسبوع بمضمار جبل علي، وهناك «برينس سهيل» (شاربي/‏ فيرسو) ويدفع المدرب مصبح المهيري لأول مرة بالجواد «ويست كوت فلاير» بقيادة فرناندو هارا.

ويختتم الحفل بسباق قوي خصص للخيول عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر تكافؤ على لقب (جزيرة الفطيسي)، بمشاركة 11 خيلا أبرزها «ديار» (لمارتنيل/‏اوشيه) التي حققت فوزها الأول بالدولة قبل أسبوع هنا على مسافة أطول. ... المزيد
     
 

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