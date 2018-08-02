«الدفاع القطرية» تستعين بشركة أميركية لتلميع «نظام الحمدين»

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أبرمت شركة «برزان إيرونوتيكال» القطرية في أميركا في 12 يوليو 2018، اتفاقاً لا سقف زمنياً له مع شركة «أوت بيليتزيسكي أند أونيل» للمحاماة.

وأوضح موقع «قطريليكس» المعارض القطري أنه استناداً إلى العقد، فإن الشركة القطرية، المسجلة في مدينة شارلستون بولاية ثاوث كارولاينا الأميركية، مملوكة بنسبة 100% لوزارة الدفاع القطرية.

وأضاف أن للشركة مجلس إدارة يضم مواطنين أميركيين وقطريين، وهو مسؤول عن وضع الاستراتيجيات التجارية، ولكن الإدارة اليومية للشركة هي من مسؤولية الرئيس التنفيذي الذي هو مواطن من الولايات المتحدة.

وبموجب الاتفاق، الذي تم تسجيله في وزارة العدل الأميركية، تحصل «أوت بيليتزيسكي أند أونيل» للمحاماة على مبلغ 75 ألف دولار شهرياً، ودون سقف زمني محدد.وفي العقد تؤكد شركة المحاماة على «التزامنا بتقديم المشورة القانونية والمشورة بشأن العلاقة مع حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بتطوير أو شراء التكنولوجيا وأنظمة الدفاع ذات الصلة من قبل شركتكم «برزان إيرونوتيكال» لكل من الولايات المتحدة والعملاء الأجانب المعتمدين من الحكومة».وأوضح العقد «عملنا سيكون تقديم المشورة للشركة بشكل عام حول المسائل القانونية للشركات، والعقود الدولية/‏ المسائل القانونية، ومسائل الصادرات الحكومية الأميركية». كما يتضمن عمل الشركة «تقديم إحاطات وعقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين، بما في ذلك الكونجرس ووزارة الدفاع، لمناقشة الرقابة على الصادرات ذات الصلة بأعمال الشركة»، إضافة إلى «التنسيق مع مستشارين قانونيين دوليين آخرين ومستشاري ضرائب مع إمكانية تقديم مشورة قانونية وتنظيمية إضافية بناء على الطلب».

ويشير التعاقد إلى أنه «سيتم تقديم تقرير شهري إلى مكتب كبير المسؤولين القانونيين في الدوحة عن العمل الذي تم إنجازه والتقدم المحرز في القضية».يذكر أنه منذ إعلان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعتها لقطر في يونيو 2017، انخرط تنظيم «الحمدين» في إبرام تعاقدات مع شركات علاقات عامة ومحاماة أميركية في محاولة لتحسين صورته بالولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن قطر أبرمت عشرات الاتفاقيات مع عدة شركات بملايين الدولارات لتبييض صورتها، إلا أن هذه المحاولات كانت تسفر في كل مرة عن المزيد من البشاعات التي تحتشد بها أبعاد صورتها المختلفة.