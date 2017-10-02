الإمارات تشارك في اجتماعات اليونسكو لمكافحة المنشطات

دبي (الاتحاد)
شاركت الإمارات في المؤتمر الدولي للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية الموقعة عليها 180 دولة، الذي أقيم في باريس، ومثل الدولة عن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضية واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات الدكتور أحمد الهاشمي رئيس اللجنة.
وناقش المؤتمر العديد من البنود التي تخص الحكومات حول الامتثال للاتفاقية الدولية ومدى تطبيقها في كافة الأصعدة، وكان البندان الرئيسيان هما الاتفاقية الدولية والوضع في روسيا، وقد فازت المملكة العربية السعودية برئاسة المكتب التنفيذي لمدة سنتين.
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وقدم الهاشمي تقرير الدولة حول الامتثال للاتفاقية الدولية حيث حصلت على 95.2% بعد التقييم من لجنة الخبراء، كذلك تم مناقشة دعم اليونسكو لبعض الدول والصندوق الخاص الذي أنشئ لهذا الغرض حيث تبين أن العديد من دول العالم استفادت من دعم هذا الصندوق للبرامج المتعددة لمكافحة المنشطات.
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ثم تطرق الاجتماع حول الوضع الروسي الذي تم تقديم تقريراً مفصلاً، حيث إن روسيا الآن تتجه إلى الاتجاه الصحيح، وأن التغيير سيشمل كافة الجوانب الرياضية ليساير جميع الاتحادات الدولية وخاصة في مجال مكافحة المنشطات.