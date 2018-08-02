خالد الفيصل: لم يصل أي حاج من قطر حتى الآن

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أكد أمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس اللجنة المركزية للحج بالسعودية، خالد الفيصل، أمس، عدم وصول أي قطري عبر منافذ المملكة لأداء مناسك الحج هذا العام. وخلال تدشين حملة «الحج عبادة وسلوك حضاري»، تحت شعار «الحج رسالة سلام».

وقال الأمير خالد: إن إحصائيات الدول الأكثر وصولا إلى منافذ السعودية لأداء مناسك الحج، تضم 103 آلاف حاج من إندونيسيا و92 ألفا من الهند، و85 ألفاً من باكستان، و74 ألفاً من بنجلاديش، و74 ألفاً من تركيا، و12 ألفاً من اليمن.

ويأتي خلو قائمة الحجاج من القطريين في ظلّ استمرار عمل نظام الحمدين على منع الحجاج القطريين من أداء خامس أركان الإسلام لأجل إقحام المشاعر المقدسة في أزمته، بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب له. وحجبت السلطات القطرية رابط تسجيل الحجاج القطريين السابق، الذي تم تخصيصه لاستقبال طلباتهم، لتعلن وزارة الحج والعمرة عن تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، لكن ضغوطًا تمارس على المواطنين القطريين أرهبت الكثير منهم ودفعتهم لعدم التسجيل خوفًا من بطش تنظيم الحمدين.من جانبه، كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط عن حجب السلطات القطرية الرابط الثاني الذي تم إطلاقه مؤخراً، وأن إجراءات جديدة ستتخذ للحجاج القطريين لتمكينهم من أداء مناسك حج هذا العام.وعن عدد الحجاج القطريين المسجلين في الرابط المعلن من وزارة الحج والعمرة، أشار الدكتور مشاط إلى أن العدد المسجل عبر الرابط جيد ولكن الأهم من ذلك تمكينهم من القدوم وهذا الرابط أيضا لتمكين القطريين في كافة دول العالم. وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت خلال 20 يوليو الماضي عن تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج كالتالي: https:/‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏qh1.haj.gov.sa، وذلك نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق: https:/‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏qh.haj.gov.sa، والذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين بأداء الفريضة. ويأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء الفريضة.