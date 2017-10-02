«توب 5» في «قلب فرنسا»

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز محمد المطوّع الشحي (24 عاماً)، سائق أبوظبي للسباقات الناشئ المركز الخامس في رالي كور دي فرانس (رالي قلب فرنسا)، ضمن فئة آر3 التي تشكل المشاركة الخامسة للناشئ في بطولة فرنسا الوطنية للراليات 2017، ضمن برنامج «السائقين الناشئين للراليات».

توزع الرالي على يومين وتألف من 11 مرحلة معبدة بلغ طولها 193 كيلومتراً. أما اليوم الأول فتألف من سبع مراحل (97.66 كلم) نجح خلالها محمد المطوع مع ملاحه نايل بورنز في تسجيل أزمنة ممتازة على متن السيتروين دي.اس 3 آر3. إلا أن الأمطار التي هطلت بشكل مفاجئ حرمت الإماراتي الناشئ من فرصة الفوز بالمرحلة السادسة، حيث تعرض خلالها للانزلاق على المسارات المبتلة وخسر فيها وقتاً ثميناً.

وقال المطوع: «تعلمنا دروساً جديدة في القيادة على الطرقات المعبدة، مراحل الرالي سريعة جداً تحتاج إلى تركيز يرتقي لسرعتها، سجلنا أزمنة سريعة، وكنا نتنافس على المراكز الخمسة الأولى، إلى أن تعرضنا للانزلاق في المرحلة قبل الأخيرة لليوم الأول، ولكننا استعدنا ثقتنا ونجحنا في العودة إلى ترتيب التوب 5».

أما اليوم الثاني فتألف من أربع مراحل 95.22 كلم، وكانت الأجواء صحوة والمراحل جافة، الأمر الذي منح محمد المطوع ثقة كبيرة خلف عجلة القيادة ترجمها إلى أزمنة ممتازة حافظ معها على مركزه الخامس ضمن فئته التي شملت 18 مشاركاً. وتحدث عن اليوم الثاني قائلاً: «أنا سعيد بتأديتي. تمتعت سيارتنا بكفاءة عالية طوال الرالي. أشكر الشيخ خالد بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي للسباقات، على ثقته بي وعلى دعمه المتواصل، وأشكر ملاحي نايل بورنز على تأديته الرائعة».