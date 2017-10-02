«بارالمبية الشباب» في مؤتمر صحفي اليوم

دبي (الاتحاد)

تعقد اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب، مؤتمراً صحفياً في الحادية عشرة صباح اليوم، بمقر نادي دبي لأصحاب الهمم، للإعلان عن استضافة دبي للألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب التي تقام في 8 إلى 14 ديسمبر المقبل، يتحدث في المؤتمر محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب، وثاني جمعة بالرقاد نائب رئيس اللجنة مدير الألعاب، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية.

وتقام البطولة الأكبر على ملاعب نادي دبي لأصحاب الهمم، صالة دبي الدولية للبولينج، نادي الوصل، نادي شباب أهلي دبي.

وحرصت اللجنة الفنية للبطولة على اختيار عدد من الحكام الدوليين للإشراف على الحدث في مختلف الألعاب، بالإضافة لعدد من الحكام المحليين والعناصر ذات الخبرة في هذا النوع من المسابقات، على أن تقيم اللجنة اجتماعات دورية لاستعراض كل النقاط الفنية الخاصة بتنظيم الألعاب.