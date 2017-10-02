منتخبنا يغادر إلى «عربية الرجبي» الأربعاء

دبي (الاتحاد)
غادر البلاد اليوم حمدان سليمان، مدير عام الاتحاد العربي للرجبي، متوجهاً إلى العاصمة الأردنية عمان، للوقوف على آخر استعدادات وتجهيزات الاتحاد الأردني لاستضافة منافسات البطولة العربية الثالثة للرجبي، التي تقام في العاصمة الأردنية عمان يومي الجمعة والسبت المقبلين، بمشاركة 8 منتخبات هي: الإمارات، الأردن، لبنان، مصر، ليبيا، فلسطين، المغرب، العراق، حيث يتفقد ملاعب المباريات والتدريبات، ومراجعة كل الأمور اللوجستية المتعلقة بالبطولة، وفق المواصفات الرسمية التي قام الاتحاد العربي بتعميمها على الدول الأعضاء.
ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخبنا الأربعاء برئاسة قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي، وتضم محمد شاكر أمين عام الاتحاد العربي مشرف المنتخب، وأبولو برليني مدرب المنتخب، و12 لاعباً من شباب الوطن، بالإضافة إلى الحكم الدولي جاسم اللحف الذي سيشارك في إدارة منافسات البطولة.
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