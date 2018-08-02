عضوا عليها بالنواجذ

بدرالدين الإدريسي

كان العرب بحاجة إلى ما يخرج كأس أبطالهم من جحور النمطية، من الميلادات المتعسرة ومن الوقوف طويلا عند ناصية الزمن المتحسر، في انتظار بارقة أمل لا يكتمل وومضة حلم تنطفئ قبل أن تضيء، فما أكثر ما حاولنا وما أكثر ما اجتهدنا لنعطي لكأس أبطالنا إكسير الحياة، وما أعطيناها إلا القليل، الذي لا ينفع لمسير طويل وشاق في دروب يمشيها الآخرون بسرعات جنونية.

لا ننكر أن من قيد لهم دخول غرفة القرار في بيتنا الكروي العربي على تعاقب الأزمنة، غمرهم طوفان عاطفي وقومي وتملكتهم رغبة صادقة ليطلقوا كأس الأبطال من معاقلها، فبذلوا ما استطاعوا من جهد لقهر مثبطات السفر وكبح جماح الحساسيات والانتصار لسمو وقدسية الرؤية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتجاوز النمطية التي بدت وكأنها أغلال أبدية تقيد كأس الأندية أبطال العرب، وتحول بينها وبين الفضاءات الرحبة التي تنتصب وراء حدقات العيون.

هذه النمطية، كسرها فيما يبدو الاتحاد العربي لكرة القدم بقيادته الجديدة، وهو يهندس شكلا جديدا ومستحدثا لكأس العرب للأندية الأبطال، والتي أطلقت شراراتها الفعلية، بمباراة العين ووفاق سطيف أمس الأول بكرواتيا، شكل جديد يعلن ثورة فعلية على القوالب القديمة المتهالكة، وشكل يتطابق بالكامل مع لزوميات الزمن الكروي الجديد، الذي يفرض لأي منافسة كروية تروم أخذ مكان لها في خريطة الأحداث الرياضية المؤثرة، أن تكون لها، رؤية، فاستراتيجية، فمنهج عمل، فقدرة على التجديد.

وعندما نطالع المنظومة التي أرساها الاتحاد العربي لكرة القدم، للنسخة الجديدة والمحينة لكأس الأبطال، سنقف على حقيقة أن كل ضمانات النجاح حاضرة، سواء تعلق الأمر بالحوافز المالية الضخمة التي يسيل لها لعاب الأندية، أو بالبناء القانوني السميك الذي يقوى على مواجهة كل عوامل الإسفاف والتمييع، وعلى الخصوص تهيئ أرضية قوية للاستثمار تحصن البطولة وما سيأتي بعدها، ضد العرضية وتمنحها القدرة على أن تتطور للأفضل.

ولأن كأس الأبطال بكل هذه الرؤى الحديثة تنظيميا وتسويقيا، تحتاج لكي يكتمل نجاحها، إلى ما ينقلها برمزياتها وزخمها القومي إلى الجمهور العربي الواسع من المحيط إلى الخليج بسلاسة وبمقاربة عينية، تتجاوب مع عبقرية هذا الزمن، فإن «أبوظبي للإعلام» جاءت لتحقق للأمانة، عطفا على قيم العروبة التي تتشبع بها، الشق الصعب في معادلة النجاح، عندما تصدت أولا لشراء حقوق البث الحصري لمباريات البطولة وعندما ألحت ثانيا على بثها على القنوات المفتوحة، وقررت ثالثا أن تجند كل خبراتها البشرية، وترصد كافة معداتها التكنولوجية، لتأمين بث يستجيب لمعايير الجودة العالمية وضمان الرواج الإعلامي الذي يجعل منها ذرة البطولات العالمية.

فيا عرب عضوا بالنواجذ على فرصة الميلاد الجديد لبطولتكم.