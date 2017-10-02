5 لاعبين يشاركون لمدة «40» دقيقة !

علي معالي (دبي)

شهدت بطولات آسيا للأندية في كرة السلة، ظاهرة غريبة ربما تحدث لأول مرة، حيث لعب فريق شباب الأهلي دبي مباراته الأخيرة لتحديد المركز السابع أمام فريق تايجر بطل الصين تايبيه بـ 5 للاعبين فقط طوال مدة زمن المباراة (40 دقيقة)، وهو ما جعل الفريق يصل للربع الرابع وهو مستهلك تماماً لينتهي اللقاء بفارق كبير وصل إلى 32 مقابل 9، ويعود اعتماد شباب الأهلي على هذا العدد فقط (5 لاعبين) لعدم وجود البديل على الدكة في ظل الإصابات التي جعلت الفريق يلعب من دون دكة مطلقاً، والسبب في ذلك أن الفريق قبل السفر إلى الصين للمشاركة في البطولة التي جرت في مدينة شينزهو.

ورغم الإخفاق الذي طال كتيبة فريق شباب الأهلي استطاع قيس عمر أن يجد لنفسه المكان المناسب بين كبار النجوم في البطولة بحصوله على الوصافة في قائمة أفضل الهدافين بنسبة 25.9 نقطة في كل مباراة بعد الأميركي تشارليز أوستين المحترف بصفوف فريق كوكس تو جو الفلبيني الذي سجل نسبة 26.7 نقطة، ولم يكن قيس عمر متألقاً فقط في التسجيل بل أجاد في المتابعة محتلًا المركز الثالث بنسبة 12.7 متابعة في كل مباراة وذلك خلف الأميركي تود براين لاعب فريق سرية رام الله الفلسطيني، ومواطنه ميتشال أنتوني لاعب الفريق التايلاندي بنسبة 24.6 متابعة.

وأسدل الستار على البطولة مساء أمس الأول، وتوج بلقبها فريق الرياضي اللبناني بعد تغلبه على على فريق تشاينا كاشجار الصيني 88 /‏‏‏ 59، وجاء في المركز الثالث فريق بي سي استانا الكازاخستاني بالفوز على بيتروشيمي الإيراني 81 /‏‏‏ 78، وحل في المركز الخامس فريق كوكس تو جو الفلبيني بالفوز على مونو فامبيز التايلاندي بنتيجة 89 /‏‏‏ 79.

واحتل فريق شباب الأهلي دبي المركز الثامن عقب الخسارة من فريق داكون تايجر الصين تايبيه بفارق 45 نقطة، تقدم الأهلي في الربع الأول فقط 22/‏‏‏‏ 18، ولكن تغير الحال تماما في بقية الأرباع التي انتهت لصالح المنافس بنتيجة 25/‏‏‏‏ 11،28/‏‏‏‏ 16،32/‏‏‏‏ 9، وكان واضحا مدى الانهيار الكبير الذي حدث للفريق في الربع الرابع الذي تفوق فيه المنافس بشكل كامل، وسجل خلاله 32 نقطة، مقابل 9 نقاط فقط لشباب الأهلي دبي.