13 رمية جزائية في «قمة النصر»

رضا سليم (دبي)

حقق فريق النصر أول فوز في دوري أقوياء اليد، بعدما تغلب على فريق شباب الأهلي – دبي 22-20، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأول بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وصبت نتائج الجولة الثانية لمصلحة فريق الشارقة ليتصدر برصيد 6 نقاط، في حين تساوى في المركز الثاني، بـ 4 نقاط شباب الأهلي والوصل والنصر والعين.

شهدت المباراة غياب خالد أحمد مدرب شباب الأهلي للإيقاف، وقاد الفريق في الملعب فرنادو المدرب المساعد، في حين قاد خالد أحمد المباراة من المدرجات، وشهدت المواجهة مشاركة عمران عبدالله لاعب الشعب والشارقة في صفوف النصر للمرة الأولى، كما شهدت المباراة 13 رمية جزائية، وكان شباب الأهلي الأكثر إهداراً للأهداف.

أما عن التفاصيل، فقد دشن عيسى البناي المواجهة بأول أهداف للضيوف، ويرد شهاب غلوم بهدف التعادل، ويتقدم وليد إبراهيم للعميد للمرة الأولى 2-1 من هجمة مرتدة سريعة، ويتصدى طارق علي حارس النصر لأول رمية جزائية في المباراة والتي سددها وحيد مراد، ويتعادل مرزوق أحمد لشباب الأهلي من رمية جزائية في الدقيقة 6.

وتدخل المباراة مرحلة اللعب العشوائي، ويتسابق الفريقان في إهدار الفرص السهلة، وتتوقف الأهداف حتى الدقيقة 12 عندما نجح شهاب غلوم في التقدم للنصر 3-2 من رمية جزائية، ويتعادل سريعاً يوسف بلال، ويتسابق حكما المباراة علي جعفر وعبدالله خميس في احتساب الرميات الجزائية بسبب أخطاء اللاعبين، ويهدر مرزوق أحمد رمية جزائية جديدة، ثم يتقدم وليد إبراهيم للنصر 4-3 من رمية جزائية أيضاً، ويتعادل محمد جمعة لشباب الأهلي.