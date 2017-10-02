الرميثي: حققنا مكاسب كثيرة في ليوزهو

ليوزهو (الاتحاد)

تلقت بعثة فريق أبوظبي اتصالاً من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي، حيث هنأ الفريق بالإنجاز ولقب جولة ليوزهو، وصدارة الترتيب العام للبطولة، وأكد أن الإنجاز الذي تحقق يؤكد تفوق وصدارة الإمارات في المنافسة وقدرة الفريق على أن يحقق الألقاب دوماً وجلب التفوق للرياضة الإماراتية.

من جهته، هنأ سالم الرميثي، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

وأكد أن التفوق كان حليفاً لفريق أبوظبي منذ تصفيات السرعة وحتى السباق الرئيسي.

وكشف الرميثي عن أهمية استمرارية زورق أبوظبي والفريق في صدارة البطولة وأن يكتسب الثقة بشكل أكبر من أجل الفوز بلقب البطولة هذا الموسم، وقال: حققنا في الجولة الحالية مكتسبات كثيرة أهمها بالطبع هو الاستمرار في صدارة المنافسة، ويأتي بعدها تواجد فريق أبوظبي في كل منصات التتويج في هذه الجولة، بداية من سباق أفضل زمن باللقب، ثم الوصافة في فئة الفورمولا4، وبالتأكيد لقب الجولة.

وأكد الرميثي أن طموح الفريق بكل تأكيد هو الفوز باللقب، وتأكيد ذلك في الجولات المقبلة والتي ستقام في الإمارات وقال: سنحافظ على اللقب بكل تأكيد من خلال الجولات المقبلة، وسيكون هناك تخطيط منظم وإعداد لكي ندخل جولتي أبوظبي والشارقة، ونحن في أفضل وأتم جاهزية.

وأضاف الرميثي: السباق كان صعباً والتحدي لم يكن سهلاً، حيث إن الأجواء الحارة والرطوبة سيطرت على المناخ، كاريلا تمكن من البقاء والصمود طيلة دورات السباق الثمانية والأربعين، ولم يتخل عن الصدارة حتى لحظة رفع العلم الشطرنجي.

وعن مراكز زورقي أبوظبي 5 و7، أكد الرميثي أن الحظ لم يقف إلى جانب ثاني القمزي من خلال مراسم سباق أفضل زمن، وساهم ازدحام وصغر المسار في عدم قدرته على التقدم للأمام، بينما شدد على أن القمزي الصغير لا يزال في مرحلة اكتساب الخبرة وتطوير قدراته، وبالرغم من ذلك حقق مركزاً جيداً بحلوله في المركز السابع.