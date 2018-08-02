«فتاة العرب».. حَيّ المعاني

تقديم واختيار: نوف الموسى

مع رحيل كل شاعر؛ في الإمارات، يبدأ الشعر بالتوسع أكثر فأكثر، وينتشر في التفاصيل الرقيقة غير المرئية في حياتنا اليومية، ولا يمكن بالنسبة لنا نحن أُناس هذه الأرض، إلا أن ندرك حجم هذه الولادات المتشكلة في الموت، دون أن نطرق باب التأمل في كل لحظة، نحو أثر القصيدة في اكتشافنا لأنفسنا وذواتنا، وأحياناً أخرى، لوعينا الساحر بكل شيء، وقدرتنا البديعة على تحويل رمال الصحراء إلى أوشحة من الحب، كما فعلت تماماً الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب». عند سؤال كل شاعر عن رحيل شاعرة بقامة وحضور عوشة، في قلب اللغة، ستراه يرد عليك ببيت، حفظه لها، أو سيردد بعضاً من أغاني قصائدها. يوم الإعلان عن رحيلها، تذكر الجميع قصة حُلم ابتلاعها للقمر، الذي جعل ضيّ انعكاس الشمس يسكنها حتى آخر نفس، ويحوّل كل قصيدة إلى نور مكتمل.

ومع كل موت شعري، فهناك أيضاً ولادة شعرية، لابد أن تحتفي بها هذه الأرض مجدداً، إلا أن الولادة تحتاج منّا إلى ترقب، وإضفاء شيء من المحبة على الشعر في الإمارات، أن نتوقف قليلاً من منازعته بين الفصيح والنبطي، ونسترسل في استقباله نحو أرواحنا بلطف المنصت، لا بترفع العالم.

من المثير جداً أن يتحول موت شخص إلى قصيدة، من يملك القدرة على فعل ذلك.. الشاعر، تقريباً هو الأكثر جمالية في أن يجعل موته سيمفونية مدوية، رغم ألم الاستماع لها، إلا أنها تتجه نحو العمق الإنساني، عبر إيقاظ القصائد من مرقدها تحت الظل، وتوسدها لمشهد بعد المعنى في القصيدة على سطح المجرة. لا يمكن أن ترحل الشاعرة عوشة السويدي، دون أن نستشعر «الخواطر المرحبانيه»، و«يا ركن عود الهوى وفنه»، و«في النور روياكم والأحلام»، أو حتى دندنة لـ «حد مثلي بات مشجنّة».. جميعها حضرت في منصات التواصل، تبادلها المثقفون والشعراء وحتى متذوقو الأدب، والمغنون، وغيرهم من المهتمين بالشعر في الإمارات والخليج.

الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي، عُرفت بالقصيدة النبطية، غير أن حضورها المتسامي مع اللغة، احتفى بالفصحى في الكثير من المسائل الروحية والفكرية والثقافية.