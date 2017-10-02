زيادة جوائز سباقات 43 قدماًً للمحامل الشراعية

مصطفى الديب (أبوظبي)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمت زيادة جوائز سباقات المحامل الشراعية لفئة 43 قدماً. أعلن ذلك أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وشدد على أن الزيادة تأتي تأكيداً لدعم القيادة الرشيدة لتراث الوطن وأهميته، وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وقال: دون شك الجميع يعرف عشق أهل الإمارات للبحر وتراثه، والقيادة الرشيدة لا تتوانى في تقديم كل العون والدعم لعشاق التراث، مشيراً إلى أن الدعم السامي هو الأساس في كل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع.

في شأن ثانٍ، وجه الرميثي التهنئة إلى الفائزين بسباق داس للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، مؤكداً أن السباق جاء رائعاً ومثيراً للغاية خاصة في الأمتار الأخيرة. وأشاد بالالتزام التام من جانب البحارة المشاركين، منوهاً إلى أن مشاركة 1500 بحار في المنافسات يؤكد أهمية هذه الفئة ومدى الحرص من عشاق البحر على الوجود والمنافسة فيها. وتوقع الرميثي أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التقدم والرقي لسباقات المحامل الشراعية بشكل عام وفئة 43 قدماً بشكل خاص، مؤكداً أن هذه الفئة هي البوابة الرئيسية لتخريج بحارة قادرين على تمثيل الدولة ورفع علمها خفاقاً في المحافل الخارجية.