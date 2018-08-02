قمر الحلم.. والقصائد

فارسة الشاعرات

يقول الكاتب والباحث الإماراتي فهد علي المعمري:

بداية نعزّي أنفسنا برحيل الشاعرة «فتاة العرب»، تلك الشمس التي أضاءت سماء الشعر الإماراتي، ولكن الشمس لابد لها من الغروب، لكنها تعدنا بإشراقة متجددة. وتعد الشاعرة «فتاة الخليج» ذلك الاسم الذي بدأت به وعرفها كل محبي الشعر، حتى أطلق عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقب «فتاة العرب»، فالتصق بها ولم تعد تعرف إلاّ به.

تعد «فتاة العرب» رحمها الله فارسة شاعرات الإمارات، فالساحة الشعرية في دولة الإمارات زخرت بأسماء عديدة من الشاعرات، ولكن «فتاة العرب»، كانت على شاعرية غير الشاعرية التقليدية، فجاءت بالتجديد من خلال اللغة والوزن والفكرة والعاطفة، فكانت تسحر القلوب وتأخذ الألباب بتعابيرها وتشبيهاتها، لذا فهي مدرسة شعرية جديدة نبغت في مدارس الشعر الإماراتية، لذا كثرت محاوراتها ومجاراتها مع كبار شعراء النبط الإماراتي.

ويمثل ديوانها المطبوع معجما وفيرا للهجة الإمارات المحلية القديمة التي تمثل مرحلة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، ثم التجديد في مرحلة الثمانينيات والتسعينيات من القرن نفسه، وكانت لغتها غنية وثرية بحيث اشتملت على بيئات دولة الإمارات الثلاث وهي: البرية والجبلية والبحرية، ومن خلال ديوانها حفظت لنا المفردات البحرية والمفردات البرية إضافة إلى المفردات الجبلية، كما اشتمل ديوانها على آلاف المفردات التي تمثل حياة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الأمثال الشعبية والحكايات والعادات والتقاليد والطقوس المحلية مثل الزواج والتعليم عند المطوع والختمة والسفر والوداع والاستقبال إضافة إلى الطب الشعبي وأسماء الكثير من الأمراض وأسماء الأدوية، بجانب الألعاب الشعبية والزينة والعطور الإماراتية.