إطلاق أكبر برنامج طبي للمشاركين في «الأولمبياد الخاص» بالإمارات

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

استعداداً لاستضافة دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص 2018، ودورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، أطلقت الدكتورة مها تيسير بركات، من دائرة الصحة في أبوظبي، وعضو اللجنة العليا لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، برنامج «تدريب المدربين - الرياضيين الأصحاء» الخاص بالرياضيين المشاركين في الأولمبياد الخاص، وذلك في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي في أبوظبي الواقع في جزيرة الماريا.

ومع تبقي أقل من ستة أشهر على موعد انطلاق دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص 2018، التي تقام من 17 إلى 22 مارس المقبل، استضافت أبوظبي سبعة أطباء عالميين متخصصين في التعامل مع وعلاج ذوي الإعاقة الذهنية، حيث قاموا بتدريب 16 طبيباً متطوعاً من المنطقة و30 طبيباً متطوعاً من الإمارات، حول كيفية إجراء الفحوصات اللازمة لذوي الإعاقة الذهنية، وذلك ضمن فعاليات برنامج «تدريب المدربين - الرياضيين الأصحاء»، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام.

وفي إطار برنامج «تدريب المدربين - الرياضيين الأصحاء»، قام فريق الأطباء المتطوعين بإجراء الفحوصات الطبية المجانية لأكثر من 100 شخص من ذوي الإعاقة الذهنية وتثقيفهم وتزويدهم بالمعلومات الصحية الضرورية، وتضمنت الفحوصات الطبية فحص صحة السمع، والبصر، والأسنان، واللياقة البدنية، والتغذية، والعادات الصحية، وصحة الأقدام، والسلامة النفسية.

وقالت الدكتورة مها تيسير بركات، من دائرة الصحة - أبوظبي، وعضو اللجنة العليا لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019: «إنه شرف كبير بالنسبة لأبوظبي والإمارات أن نستضيف دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، كما أن هذا الحدث يمثل انعكاساً حقيقياً لرؤية الإمارات 2021 والتي تهدف لتوفير بيئة شاملة تعزز اندماج كل أفراد المجتمع وتوفير كل سبل الرعاية الضرورية لهم، وينطلق هذا المسعى من الأسس التي وضعها الأب المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي ما تزال تحمل رايتها قيادتنا الرشيدة اليوم».