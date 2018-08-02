على قيد القصيدة

محمد عبدالسميع

هذه نماذج من قصائد كثيرة لشاعرة كبيرة القدر والتجربة والاشتغال الفنّي، وصل شعرها إلى كلّ القلوب، خصوصاً وقد أكثرت من الحنين والوصف والغزل العفيف واستذكار الديار والأزمنة بكلّ ما في أطلال الزمن من حنين.

مما يلفت النظر لدى الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي أنّ بحورها جاءت بمجملها سريعة الوقع الموسيقي، ليّنة، تحمل ألفاظاً بدويّةً أصيلةً ومعاني لافتةً تؤكّد أنّ الشاعرة لن تغيب رغم رحيلها، وستبقى بكلّ إحساسها المرهف على قيد الحياة في قصائدها السخيّة التي تظلّ مرسومةً على شفاه الشعراء المحبين الذين قبسوا منها كلّ هذا الإحساس.

إنّ وقفةً مع أيّ نموذجٍ لـ «فتاة العرب» تجعلنا نثق جداً بتوافر قصائدها على عناصر أدبيّة مبررة فنيّاً لأن تُقرأ وتُدرّس، لاستنباط جمال الصّورة الفنيّة، والتركيب اللغوي؛ بمعنى أنّ الشّكل والمضمون لدى الشاعرة تآلفا وانسجما دون أن يطغى أحدهما على الآخر، وتلك ميزة مهمّة لشاعرة لا يزال شعرها كأنّه اليوم، مع أنّه شعرٌ يضعنا بجوّ الشاعرة التي ظلّت تنبض قصائدها بالحداثة في قالبٍ قديم.

ومعنى ذلك أنّ الجيل الشّاب، حتى مع وجود ألفاظ من جيل الشّاعرة التي راكمت ما يزيد على عقود تسعة من التجربة والحياة والشعر وتداول الفكرة، لن يُعرض عن شعر عوشه السويدي، وما ذاك إلا لأنّها عرفت كيف تمسك بقوّة التشبيه وطزاجة الموضوع والتقاط الفكرة لبناء قصيدة، جعلت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يشاكيها لمزيد من الشعر، لتتدفّق بقصائد كانت ولا تزال محطّ إعجاب الخليج والعرب وانتظارهم لمفاجآتها، لتتسمّى بعد ذلك «فتاة العرب»، كشهادة لها من الشاعر الكبير صاحب السّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدّولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي أوحى لها بقصائد، وساجلته بروح الشّاعرة الحقيقيّة ذات النَّفَس الشّعريّ الأصيل.