بين عوشة السويدي والماجدي بن ظاهر

إبراهيم الملا

تكاد المسافة الفاصلة بين عوشة بنت خليفة السويدي وبين الماجدي بن ظاهر، هي المسافة الجامعة ذاتها بينهما، وكأن المشيئة اختارت أن تضعهما في قلب اللعبة المرآوية المدوّخة، في تأرجحها بين التجريد والتشخيص، وبين التخييل والتجسيد، وبين الاستحضار والتخلّي، حيث يصير القطع وصلاً أيضاً، والهجر اقتراناً، والبليّات رفقاً وحناناً على الشعر والشعراء.

لعبة سوف تجمع الواضح بالملتبس، والمتيقّن بالشكاّك، والكتوم بالفضّاح، كيف لا ونحن أمام مسوّغ ذهني يمنح فسحة افتراضية لتآلف الأضداد، وعناق الخصوم، والتحام الشرارات والبروق، في أبهى صور هذا التآلف وأكثرها تجليّاً، لعبة سوف تتحول إلى أحجية عندما تصبح «جنية» بن ظاهر التي منحته بركة الشعر، هي ذاتها «قمر» عوشة الذي زارها في الرؤيا وصار مزيجاً من كلام وضوء، وهي أيضا «سلمى» ابنة الماجدي ابن ظاهر، ورمز القصيدة الْمَوْءُودَةُ في ذاكرتنا الشعبية، سلمى التي خرجت من مرقدها ومن تابوت الرمل، كي تعبّر بلسان «عوشة» هذه المرّة عن قصائدها الأثيرة والمؤجلة، قصائد سكتت عن البوح بها دهراً، لتحوّلها عوشة إلى عاصفة لهب، وأوقيانوس وهج، وأرخبيلات نور، وهنا يؤول جبروت الزمن إلى قبضة رماد، ويصير مشاع البعد استئناساً بما هو محميّ من التلف والانطفاء والنكران.

خيال متطرف

تقول الحكاية المستندة ربما لخيال متطرف وشرس، إن الماجدي بن ظاهر قام بقطع لسان ابنته سلمى كي لا تقول شعراً أجمل من شعره، أو أنه اضطر إلى قتلها كما في رواية أخرى، قد تحتشد هذه الحكاية بما يكفي من طغيان ذكوري وإقصاء متعمد للمرأة عند اقترابها من فن مقصور على الرجال وحدهم في بيئة تحتكرها الفحولة قولاً وعملاً، كما في البيئة التي عاشها بن ظاهر، حسب ما هو وارد في الحكاية، وقد يكون الأمر ـ كما وصفه الشاعر الراحل أحمد راشد ثاني ـ مجرد «رمسة» في مجلس مغلق تناول الواقعة الحقيقية وبتفاصيلها الدقيقة في حكاية ابنة الماجدي بن ظاهر، وعندما خرجت الحكاية من المجلس، انتهكت خصوصيتها، وفسّرها الرواة حسب أهوائهم، وذاعت تأويلاتهم الملتبسة في الآفاق، ذلك أن «الرمسة» هي الكلام الجامع بين قلة من الأشخاص، وهو كلام قد ينطوي على خفايا وأسرار ومنادمة، وقد يكون مشتقاً من الرمس، وهو القبر، حيث يخفى الجثمان، ويدفن كي لا يتفسّخ في العراء، والرمسة عكس الكلام العلني الموجه للحشود، ذلك أن الرمسة تنطوي في الغالب على قول يتداول في الحلقات والمجالس، ولا يصح للعوام الاطلاع عليه أو نقل ما فيه من معارف وأخبار قد تفهم على غير مقصدها وقد تُؤوّل بظاهرها دون باطنها.