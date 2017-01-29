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جائزة حمدان بن راشد لسباقات الخيول العربية في تشيلي

«روميلو» يكتسح شوط التكافؤ بـ 10 أطوال
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تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

محمد أحمد طه (سانتياغو)

قدم الجواد غير المهزوم «روميلو» أداء من الطراز العالي، اكتسح به سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ 1700 متر عشبي»، في الشوط الرئيس ضمن فعاليات جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية التي حطت رحالها أمس الأول بمضمار هيبيكو في العاصمة التشيلية سانتياغو.

«روميلو» الذي يبلغ الثامنة وينحدر من سلالات عربية محلية، لم يعرف طعم الهزيمة في 12 مشاركة خاضها حتى الآن على الرغم من أنه حمل وزناً لم يحمله ويكسب به أي حصان آخر بلغ 66 كجم ولم يعبأ بها كثيراً بالوزن، ودخل وحيداً إلى خط النهاية فائزاً بأكثر من عشرة أطوال دون أن يحرك فارسه رودريجو ليزاما ساكناً، وذلك بإشراف بطل مدربي الخيول العربية في سانتياغو رودريجو سيلفا.

ونال المركز الثاني «فاكم» الذي كسب مشاركتيه السابقتين، وحمل أيضاً وزناً مرتفعاً بلغ 64 كجم، فيما حل صاحب الوزن الأدنى «58 كجم» الجواد فوريفر سالا ثالثاً بفارق طولين.

شهد السباق، ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة المنظمة لسباقات جائزة سموه، وعبد الله محمد المعينة سفير الدولة لدى تشيلي، وراشد علي الحمودي السكرتير الثاني بالسفارة، وعبد الله الأنصاري ومسعود صالح أعضاء اللجنة المنظمة. كما شهد السباق عدد من السفراء ولفيف من أكابر ملاك ومربي الخيول في تشيلي.

شهد الشوط العربي الثاني «تكافؤ 7 فيرلونج» للخيول من مختلف الأعمار، دخولا ثنائيا ممتعا استمر طوال الفيرلونج الأخير قبل أن يتمكن الجواد ذو الخمس سنوات «عنتر» لمالكته إليزابيث كاسيس، من المحافظة على أفضليته ليكسب بفارق عنق فقط عن «ريفولتوسو» الذي تقدم تدريجيا وضغط بقوة وكان يتطور كلما تقدم السباق ولكنه خسر في نهاية المطاف، ونال المركز الثالث المرشح البارز «كيسفا» بفارق طولين. الزمن 1.37.97 دقيقة. ... المزيد
     
 

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