رحيلها «شَقْ الحَشا وأمْستْ به أعواق»

شيخة الجابري

في منتهى الوعي، وغيابةْ الصحوِ النّدي، في رفّة القلب عندَ رنًة الحرف الظليل، هناك عند المتكأ الأرحب من الليل البهي، حيث القمر يلاعب السماء دلالاً وانثيالاً ضوئياً طفيفاً، عندها حيثما/ وحينما بغتةً تسلل نحو «خْشيف الريم» بهدأة وأناة، سار َنحوه/ نحوها، صاغها قصيدة قبل أن يكتمل، وقبل أن ينبت عود الطفلة الصغيرة، باغتها كحلمٍ سخيٍ فاستقر في جوفها ليضيء الداخل بوهج آسر لم تألفه، ولا تعرفه، ولم تسمع عنه، وكأنه يسرٌ إليها «لك محلٍ فيه ما حلَي/ غير حضرة شخصك بذاته» لذا جئتك سارياً على صوت قصيدة، وسرج سماءٍ فارهةِ الغمام، زرقاء ساحرة، أخاذة، عندها ضحِك القمر، واستبشر الشعر بولادة نجمة جديدة، فريدة في الحضور، آسرةٌ في الطلعة، حاضرةٌ في النبض، من المحيط إلى الخليج.

هناك عند الظلة الظليلة في «المويجعي»، حينما سردت الصغيرة علمَ الحلم، وطار لينبش معناه والدٌ يحبّها، هناك وُلدت شاعرة ذاع صيتها، شاعرة رافقها القمر كصوتها، كظلها النحيل الفاخر، كشدو صوتها الذاهب إلى أعماقنا حباً خالصاً، لصوت نجهل صاحبته شكلاً، لكننا نعرفها عاطفة جيّاشة، ونبضاً يستحيلُ على التكرار، وحرفاً خاصاً بها وحدها تتفرد به كأن اللغة/ لغتها وُجدت لها وحدها دون سواها.

هناك عند المدينة التي أحبت «العين» بين حاراتها، ومزارعها، وصحرائها، ومنازلها، وكثبانها الرملية، و«رياض روض السلاطين» نبتت القصيدة، وسارت سير الماء في جوف الزمن، وإذا بها يتردد صداها يملأ الآفاق:

يا شوق هزّنيهْ هوى الشّوق/ هزيز غصنٍ تاح الأوراق